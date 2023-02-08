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У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)

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Бориспіль, Середа 08 лютого 2023 19:14
У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото) Новітнє обладнання в лікарні в Борисполі (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний медичний прилад - ангіограф. За допомогою нього фахівці зможуть ефективніше діагностувати та лікувати серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляють на сторінці МОЗ у Facebook.

Що відомо про ангіограф

Новий прилад дасть змогу:

  • обстежувати та лікувати патології судин
  • визначати місце звуження, закупорки, розширення судини
  • виявити наявність внутрішньої кровотечі
  • виявити поширення пухлинного процесу

Існують хвороби та процеси, які виявити без ангіографа вкрай складно, а часто взагалі неможливо. До того ж новітнє обладнання дозволяє оперативно діагностувати захворювання серцево-судинної системи.

Таким чином кардіологи та нейрохірурги матимуть змогу максимально швидко надавати медичну допомогу у випадку інсульту чи інфаркту міокарда.

Варто зазначити, що це вже друге ангіографічне обладнання, встановлене на Київщини.

"Для повноцінного закриття потреби області в ангіографах ми плануємо ще одну додаткову поставку такого обладнання до лікарні в Білу Церкву", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)У лікарні під Києвом встановили новітнє обладнання, яке рятуватиме життя (фото)

Встановлений у Бориспільській лікарні ангіограф (фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше ми розповідали, що в Броварах з'явився унікальний пересувний пункт незламності.

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