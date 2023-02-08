ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка

Новость на русском →
Бровари , Середа 08 лютого 2023 10:30
У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка Пересувний пункт незламності у Броварах (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У кінці 2022 року в Україні почали з'являтися пункти незламності для допомоги громадянам під час відключень світла. Станом на грудень було відкрито понад 5 000 локацій. У Броварах з'явився новий унікальний і поки єдиний в Україні пересувний пункт незламності.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

У чому незвичайність нового пункту

"Бровари стали першим містом в Україні, де розпочато реалізацію італійського проєкту, направленого на допомогу українцям у випадку можливого блекауту", - написав очільник міста.

Пересувний пункт незламності буде складатися з 3 наметів, де зможуть розміститися до 200 осіб одночасно. Локація буде обладнана безперебійним живленням та інтернетом.

Проте конструкція пересувного пункту незламності відрізняється від статичного, тож для цього в Бровари приїдуть спеціальні майстри. Вони поділяться знаннями та вміннями з українськими фахівцями, щоб розширювати мережу пунктів.

Перший пункт незламності такого типу буде розташований біля входу до центрального парку Перемоги в місті.

Як знайти найближчий пункт незламності

Мапа з пунктами незламності

Наразі існують пункти незламності трьох категорій:

  • "Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка

Скриншот

  • "Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка

Скриншот

  • Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка

Скриншот

Знайти карту з усіма точками можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для пошуку

Є інший спосіб пришвидшити пошук за допомогою спеціального бота в Telegram або Viber. Для цього потрібно просто ввести свою адресу, а сервіс покаже найближчі до вас пункти незламності.

За допомогою бота ви можете дізнатися:

  • як працюють пункти
  • їхні графіки роботи
  • послуги, які ви можете там отримати

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше ми розповідали, який незвичайний пункт незламності встановили в Миколаєві.

Читайте також, чому в Тернополі маму з дитиною не пустили в пункт незламності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бровари Пункт незламності