У Броварах встановлюють перший унікальний пункт незламності: в чому його фішка

У кінці 2022 року в Україні почали з'являтися пункти незламності для допомоги громадянам під час відключень світла. Станом на грудень було відкрито понад 5 000 локацій. У Броварах з'явився новий унікальний і поки єдиний в Україні пересувний пункт незламності.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook .

У чому незвичайність нового пункту

"Бровари стали першим містом в Україні, де розпочато реалізацію італійського проєкту, направленого на допомогу українцям у випадку можливого блекауту", - написав очільник міста.

Пересувний пункт незламності буде складатися з 3 наметів, де зможуть розміститися до 200 осіб одночасно. Локація буде обладнана безперебійним живленням та інтернетом.

Проте конструкція пересувного пункту незламності відрізняється від статичного, тож для цього в Бровари приїдуть спеціальні майстри. Вони поділяться знаннями та вміннями з українськими фахівцями, щоб розширювати мережу пунктів.

Перший пункт незламності такого типу буде розташований біля входу до центрального парку Перемоги в місті.

Як знайти найближчий пункт незламності

Мапа з пунктами незламності

Наразі існують пункти незламності трьох категорій:

"Пункти Незламності". Це звичні для нас місця, які були організовані обласною владою та ДСНС. У цих пунктах є генератори, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

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"Пункти Незламності" відповідального бізнесу. Тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKA, Нова Пошта тощо.

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Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Ці установи не надають послуги підзарядки гаджетів.

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Знайти карту з усіма точками можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

Бот для пошуку

Є інший спосіб пришвидшити пошук за допомогою спеціального бота в Telegram або Viber. Для цього потрібно просто ввести свою адресу, а сервіс покаже найближчі до вас пункти незламності.

За допомогою бота ви можете дізнатися:

як працюють пункти

їхні графіки роботи

послуги, які ви можете там отримати

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій (до 40 км), не розголошуються з міркувань безпеки.