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В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)

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Борисполь, Среда 08 февраля 2023 19:14
В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото) Новое оборудование в больнице в Борисполе (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения получила современный прибор - ангиограф. С помощью него специалисты смогут более эффективно диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщают на странице Минздрава в Facebook.

Что известно об ангиографе

Новый прибор позволит:

  • обследовать и лечить патологию сосудов
  • определять место сужения, закупорки, расширения сосуда
  • определять наличие внутреннего кровотечения
  • выявить распространение опухолевого процесса

Есть болезни и процессы, которые обнаружить без ангиографа очень трудно, а часто вообще нереально. К тому же новое оборудование позволяет оперативно диагностировать заболевание сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, кардиологи и нейрохирурги смогут максимально быстро оказывать медицинскую помощь в случае инсульта или инфаркта миокарда.

Стоит отметить, что это уже второе ангиографическое оборудование, установленное в Киевской области.

"Для полноценного закрытия потребности области в ангиографах мы планируем еще одну дополнительную поставку такого оборудования в больницу в Белую Церковь", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)

Установленный в Бориспольской больнице ангиограф (фото: facebook.com/moz.ukr)

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