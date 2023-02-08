В больнице под Киевом установили новое оборудование, которое будет спасать жизни (фото)
Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения получила современный прибор - ангиограф. С помощью него специалисты смогут более эффективно диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщают на странице Минздрава в Facebook.
Что известно об ангиографе
Новый прибор позволит:
- обследовать и лечить патологию сосудов
- определять место сужения, закупорки, расширения сосуда
- определять наличие внутреннего кровотечения
- выявить распространение опухолевого процесса
Есть болезни и процессы, которые обнаружить без ангиографа очень трудно, а часто вообще нереально. К тому же новое оборудование позволяет оперативно диагностировать заболевание сердечно-сосудистой системы.
Таким образом, кардиологи и нейрохирурги смогут максимально быстро оказывать медицинскую помощь в случае инсульта или инфаркта миокарда.
Стоит отметить, что это уже второе ангиографическое оборудование, установленное в Киевской области.
"Для полноценного закрытия потребности области в ангиографах мы планируем еще одну дополнительную поставку такого оборудования в больницу в Белую Церковь", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Установленный в Бориспольской больнице ангиограф (фото: facebook.com/moz.ukr)
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