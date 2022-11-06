ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 13:36
Лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям Фото: різноманітне харчування допоможе не допустити дефіциту вітамінів (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні лікарі стали частіше зустрічатися з випадками хвороб у пацієнтів, спричинених дефіцитом вітаміну групи B, як це було поширено раніше у бідних селах у XX столітті.

Про це розповіла лікарка-неврологиня Анастасія Гончар у своєму Instagram.

Первинна недостатність вітаміну В1 називається хворобою Бері-Бері, і зараз зустрічається в районах Азії, де переважно мешкає бідне населення - люди харчуються шліфованим рисом, позбавленим цього вітаміну.

Чому і які виникають проблеми

Недуга проявляється пекучими болями в області кистей та стоп (полінейропатія).

Також фахівець зазначила, що дефіцит В12 та фолієвої кислоти (вітаміну В9) проявляється анемією, запамороченням, атаксією, дегенерацією нейронів у спинному мозку, які відповідають за координацію рухів.

Ще хвороба виникає внаслідок дефіциту в організмі вітаміну В3, коли раціон бідний на овочі та фрукти, і складається переважно з кукурудзи або картоплі.

Які проблеми для неї характерні? Це так звані три "Д": діарея, дерматит (фоточутливість та пігментні плями на шкірі), деменція (порушення пам'яті та орієнтації).

Для лікування використовують високі дози вітаміну В3.

Профілактика дефіциту вітамінів В

"В Україні зустрічається дефіцит вітаміну В1, тіаміну. Цей водорозчинний вітамін синтезується бактеріями кишечника та потрапляє в організм зі злаковими, м'ясом, горіхами, больовими", - розповіла невролог.

Всмоктування вітаміну порушується, якщо:

  • немає різноманітного харчування,
  • при надмірному вживанні алкоголю.

Це може викликати дегенерацію периферичних нервів та полінейропатію, також руйнування нейронів в центральній нервовій системі й енцефалопатію Верніке, дегенерацію нейронів мозочка та атаксію.

Які продукти містять вітаміни B:

  • молочні,
  • м'ясні,
  • рибні,
  • злакові,
  • горіхи,
  • овочі,
  • фруктів.

"Якщо харчуватися різноманітно, не вживати алкоголь надмірно, дефіциту вітамінів B не буде", - наголошує лікарка.

Нагадаємо, раніше дієтолог висловилася про корисність традиційної української кухні та пояснила, що зараз має бути в раціоні.

А також перед цим ми називали 10 золотих правил, як нормально харчуватись у холоди та не набирати вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
вітаміни Здорове харчування Здорова їжа Поради лікаря