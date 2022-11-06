Лікарка назвала вітамін, якого часто не вистачає українцям
В Україні лікарі стали частіше зустрічатися з випадками хвороб у пацієнтів, спричинених дефіцитом вітаміну групи B, як це було поширено раніше у бідних селах у XX столітті.
Про це розповіла лікарка-неврологиня Анастасія Гончар у своєму Instagram.
Первинна недостатність вітаміну В1 називається хворобою Бері-Бері, і зараз зустрічається в районах Азії, де переважно мешкає бідне населення - люди харчуються шліфованим рисом, позбавленим цього вітаміну.
Чому і які виникають проблеми
Недуга проявляється пекучими болями в області кистей та стоп (полінейропатія).
Також фахівець зазначила, що дефіцит В12 та фолієвої кислоти (вітаміну В9) проявляється анемією, запамороченням, атаксією, дегенерацією нейронів у спинному мозку, які відповідають за координацію рухів.
Ще хвороба виникає внаслідок дефіциту в організмі вітаміну В3, коли раціон бідний на овочі та фрукти, і складається переважно з кукурудзи або картоплі.
Які проблеми для неї характерні? Це так звані три "Д": діарея, дерматит (фоточутливість та пігментні плями на шкірі), деменція (порушення пам'яті та орієнтації).
Для лікування використовують високі дози вітаміну В3.
Профілактика дефіциту вітамінів В
"В Україні зустрічається дефіцит вітаміну В1, тіаміну. Цей водорозчинний вітамін синтезується бактеріями кишечника та потрапляє в організм зі злаковими, м'ясом, горіхами, больовими", - розповіла невролог.
Всмоктування вітаміну порушується, якщо:
- немає різноманітного харчування,
- при надмірному вживанні алкоголю.
Це може викликати дегенерацію периферичних нервів та полінейропатію, також руйнування нейронів в центральній нервовій системі й енцефалопатію Верніке, дегенерацію нейронів мозочка та атаксію.
Які продукти містять вітаміни B:
- молочні,
- м'ясні,
- рибні,
- злакові,
- горіхи,
- овочі,
- фруктів.
"Якщо харчуватися різноманітно, не вживати алкоголь надмірно, дефіциту вітамінів B не буде", - наголошує лікарка.
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