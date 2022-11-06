Врач назвала витамин, которого часто не хватает украинцам
В Украине врачи стали чаще встречаться со случаями болезней у пациентов, вызванных дефицитом витамина группы B, как это было распространено раньше в бедных селах в XX веке.
Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар в своем Instagram.
Первичная недостаточность витамина В1 называется болезнью Бери-Бери, и сейчас встречается в районах Азии, где преимущественно проживает бедное население - люди питаются шлифованным рисом, лишенным этого витамина.
Почему и какие возникают проблемы
Недуг проявляется жгучими болями в области кистей и стоп (полинейропатия).
Также специалист отметила, что дефицит В12 и фолиевой кислоты (витамина В9) проявляется анемией, головокружением, атаксией, дегенерацией нейронов в спинном мозге, которые отвечают за координацию движений.
Еще болезнь возникает вследствие дефицита в организме витамина В3, когда рацион беден овощами и фруктами, и состоит преимущественно из кукурузы или картофеля.
Какие проблемы для нее характерны? Это так называемые три "Д": диарея, дерматит (фоточувствительность и пигментные пятна на коже), деменция (нарушение памяти и ориентации).
Для лечения используют высокие дозы витамина В3.
Профилактика дефицита витаминов В
"В Украине встречается дефицит витамина В1, тиамина. Этот водорастворимый витамин синтезируется бактериями кишечника и попадает в организм со злаковыми, мясом, орехами, болевыми", - рассказала невролог.
Всасывание витамина нарушается, если:
- нет разнообразного питания,
- при чрезмерном употреблении алкоголя.
Это может вызвать дегенерацию периферических нервов и полинейропатию, а также разрушение нейронов в центральной нервной системе и энцефалопатию Вернике, дегенерацию нейронов мозжечка и атаксию.
Какие продукты содержат витамины B:
- молочные,
- мясные,
- рыбные,
- злаковые,
- орехи,
- овощи,
- фрукты.
"Если питаться разнообразно, не употреблять алкоголь чрезмерно, дефицита витаминов B не будет", - подчеркивает врач.
Напомним, ранее диетолог высказалась о полезности традиционной украинской кухни и объяснила, что сейчас должно быть в рационе.
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