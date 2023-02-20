Лікарі спростували головний міф про полоскання горла: так робити небезпечно

Як виникає біль у горлі

Біль у горлі є наслідком захисної реакції організму у відповідь на проникнення збудника. Коли бактерія чи вірус потрапляють у ротову порожнину та клітини людини, запускається каскад реакцій імунної системи.

У місце зараження прямують захисні клітини - лімфоцити, моноцити та інші. А інфіковані клітини передають сигнал організму, що треба боротися зі збудником. Так розвивається запалення і це нормальна реакція організму.

Чому полоскання горла може бути небезпечним

А от полоскання горла в такій ситуації може виявитися небезпечним. Сольовий розчин може витягувати воду з клітин, а не з клітин збудника. Клітини стають ще більш уразливими до бактерій. А розчин соди порушує кислотно-лужний баланс середовища, що також може мати неприємні наслідки.

З фурациліном ситуація ще складніша (інша назва - нітро-фуразон). Ці ліки дійсно мають протимікробні властивості. Але для того, щоб ефективна кількість фурациліну потрапила до тканин, його потрібно дуже багато. А поверхневе полоскання горла може призвести лише до погіршення сприйняття організмом антибіотиків (антибіотикорезистентності).

Довгий час цей препарат використовували локально – для опіків та ран, щоб знезаразити й для швидкого загоєння. У США цей препарат заборонили, оскільки дослідження на тваринах ще 20 років тому показали, що нітро-фуразон має канцерогенний та мутагенний вплив.

Що робити, коли болить горло

Насамперед – з'ясувати причину болю і в цьому вам має допомогти кваліфікований лікар. Полегшити біль допоможе чашка теплої води та перевірені знеболювальні препарати.