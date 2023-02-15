Чи є ефект від колагену? Лікар розвінчала популярний міф

Колаген є одним із найпоширеніших білків в організмі. Це структурний білок, який утворює сполучну тканину у всьому нашому тілі, від шкіри до кісток, м'язів, суглобів та зв'язок. Зараз стало популярним та модним приймати добавку колагену орально. Але чи справді це працює?

Що потрібно знати про колаген?

Колаген становить 80% нашої шкіри та працює з іншим білком під назвою еластин, який підтримує нашу еластичну шкіру. Але з віком наше тіло природно починає зменшувати вироблення колагену. Починаючи з 20 років, ми починаємо втрачати близько 1% колагену щороку.

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Лікар зазначила, що головне, це те, що колаген – це складний білок, що складається з 19 різних амінокислот.

Чи є ефект від колагену?

Якщо ви його з'їли, завдання травного тракту полягає в тому, щоб розщепити амінокислоти перед тим, як випустити їх у кров, і немає гарантії, що вони відновляться так само, і ви отримаєте той же колаген.

Наскільки ці добавки засвоюються і чи потрапляють ці амінокислоти в органи-мішені, щоб діяти як будівельний матеріал для вироблення більшої кількості колагену - невідомо.

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Цілком не факт, що колаген піде молодити вам шкіру і лікувати суглоби, він може піти на інші, більш важливі потреби організму.

"Добавка колагену як джерело білка - фігня", - повідомила Власенко.

Чи працює колаген?

Деякі дослідження показують, що прийом добавок колагену протягом кількох місяців може покращити еластичність шкіри (тобто зморшки), а також ознаки старіння.

Інші дослідження показали, що споживання колагену може збільшити щільність кісток, ослаблених з віком, та може зменшити біль у суглобах, спині та колінах.

Але багато з цих досліджень невеликі й фінансуються компаніями, які виробляють продукт, що збільшує можливість упередженості результатів.

Цілком можливо, що деякі з цих переваг можна досягти, згідно з оглядом літератури 2019 року в Journal of Drugs in Dermatology.

"Огляд виявив деякі дані подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень, що підтверджують, що колаген може підвищити еластичність шкіри, щільність колагену та загальну гідратацію. Але потрібно ще багато доказів", - зазначила медик.

Коли можна побачити ефект від порошку колагену?

Більшість досліджень зазначає, що через 1-2 місяці можна судити, чи працює на вас колаген, чи ні.

Є бичачий колаген та морський. Ефект може спостерігатися у тих людей, які вживають близько 15 г порошку.

З їжі його можна отримувати з кісток птахів та шкіри, але люди не їдять таку їжу, тому приймають модні добавки.