Врачи опровергли главный миф о полоскании горла: так делать опасно

Как возникает боль в горле

Боль в горле является последствием защитной реакции организма в ответ на проникновение возбудителя. Когда бактерия или вирус попадают в ротовую полость и в клетки человека, запускается каскад реакций иммунной системы.

В место заражения направляются защитные клетки - лимфоциты, моноциты и другие. А инфицированные клетки передают сигнал организму, что нужно бороться с возбудителем. Так развивается воспаление и это является нормальной реакцией организма.

Почему полоскание горла может быть опасным

А вот полоскание горла в такой ситуации может оказаться небезопасным. Солевой раствор может вытягивать воду из клеток, а не из возбудителя. Клетки становятся еще более уязвимыми к бактериям. А раствор соды нарушает кислотно-щелочной баланс среды, что тоже может иметь неприятные последствия.

С фурацилином ситуация еще более сложная (другое название - нитрофуразон). У этого лекарства действительно есть противомикробные свойства. Но для того, чтобы эффективное количество фурацилина попало в ткани, его нужно очень много. А поверхностное полоскание горла может привести только к ухудшению восприятия организмом антибиотиков (антибиотикорезистентности).

Долгое время этот препарат использовали локально - для ожогов и ран, чтобы обеззаразить и для быстрого заживления. В США этот препарат запретили, так как исследования на животных еще 20 лет назад показали, что нитрофуразон имеет канцерогенное и мутагенное влияние.

Что делать, когда болит горло

В первую очередь - выяснить причину боли и в этом вам должен помочь квалифицированный врач. Облегчить боль поможет чашка теплой воды и проверенные обезболивающие препараты.