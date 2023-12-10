Лікар застерегла українців від алергії на ялинку. Як вчасно розпізнати небезпечні симптоми

Чим може бути небезпечна штучна ялинка

"Штучна ялинка виготовляється із пластику - полімерного матеріалу, який є продуктом органічного хімічного синтезу. Добре, якщо цей полімер високої якості та стійкий до дії високих та низьких температур. Відповідно, вартість якісної штучної ялинки може бути досить високою. Тій ялинці, що дорожча, більше довіри", - каже лікар.

Вона додає, що при впливі тепла батарей або гірлянди гілки дорогої ялинки не виділятимуть фенол і формальдегід - найнебезпечніші продукти деструкції полімерів.

"При покупці штучної ялинки зверніть увагу на запах, який походить від упаковки або від самого виробу - краще помітити його при покупці. Хімічні речовини, що виділяються - подразливий фактор для дихальних шляхів. Вони можуть спровокувати, наприклад, напад у хворих на бронхіальну астму, які не отримують постійної терапії. Не кажучи вже про пряму токсичність хімічних речовин, що виділяються, особливо для маленьких дітей", - каже Тарнавська.

При цьому лікар зазначає, що на Новий рік в домі корисна присутність живої ялинки, сосни, ялиці чи кедра.

Чи буває алергія на живу ялинку

На фітонциди - речовини рослинного походження з протимікробними властивостями, які виробить ялинка у повітря з поверхні голок, реакції бути не може. Фітонциди хвойних дерев однозначно корисні нам.

"Вони дезодорують повітря, добре впливають на функцію нервової, серцево-судинної системи, стан слизової оболонки носа і глотки, надають повітрю свіжість, оскільки сприяють підвищенню в ньому концентрації негативних іонів", - пояснює алерголог.

За словами лікаря, новорічна ялинка для більшості з нас не лише атрибут свята, а й джерело здоров'я, якщо тільки разом із деревом у приміщення не прибули пил, плісняві грибки, які якраз і можуть бути алергенами.

"І ще один момент: смола, яка накопичується в мікротріщинах на стовбурі дерева і сучках, багата ефірними оліями і ароматичними терпеновими сполуками, які можуть подразнювати слизові оболонки дихальних шляхів і тим самим підвищувати у людей, схильних до алергічних реакцій, чутливість до інших алергенів, до побутового пилу", - говорить лікар.

Вона наголосила, що йдеться саме про так званих "скомпрометованих" пацієнтів, які мають схильність до різноманітних алергічних реакцій або страждають на хронічні захворювання дихальних шляхів.

Як розпізнати алергію на ялинку

"Частіше всього алергіки реагують на живу сосну. Якщо у вас є алергія на аромат цього дерева, його сік або пилок, алергічна реакція виникне практично відразу. Є випадки, коли симптоми можуть проявитися і пізніше протягом кількох днів", - каже алерголог.⠀

Симптоми алергії схожі на симптоми полінозу - з'являються висипання на шкірі, людина починає чхати і кашляти, говорити в ніс, у неї починають сльозитися очі або можуть початися проблеми з диханням.

"У цьому випадку краще прибрати ялинку, або випити антигістамінний засіб та при появі висипання у вигляді кропивниці намастити шкіру з проявами гормональним препаратом у вигляді крему або мазі, одного разу достатньо", - радить Тарнавська.