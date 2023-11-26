ua en ru
Нд, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Токсини у побутових речах: яких компонентів точно не має бути у товарах

Неділя 26 листопада 2023 07:05
UA EN RU
Токсини у побутових речах: яких компонентів точно не має бути у товарах Які компоненти у скаладі побутових речей є небезпечними для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Галина Сеник

Якість та безпечність побутових речей є дуже важливою для здоров'я людини. Адже деякі речовини, що входять у склад мила, косметики, посуду і навіть меблів, можуть провокувати ряд хвороб і серйозних порушень в організмі.

Про те, яких токсинів варто уникати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Галини Сеник в Instagram.

Як токсини з побутових товарів можуть впливати на здоров'я

"Часто люди запитують мене, звідки у них взявся АІТ - це хронічне аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Причини різні звичайно, але ми з вами рідко приділяємо увагу тим предметам побуту, які навколо нас. А на наше здоров’я це може мати суттєвий вплив часом", - каже лікар.

Вона додає, що токсичні речовини із побутових товарів мають вплив на:

  • гормони щитоподібної залози
  • жіночі статеві гормони, функцію дітонародження, виношування дитини
  • роботу печінки
  • імунну систему
  • можуть сприяти цукровому діабету
  • викликати алергії та бронхіальну астму
  • провокувати гормонозалежні пухлини

"Прочитавши далі про них, вашим заданням буде не панічно налякатися і кинутися у радикалізм, але не нехтувати цим та критично оцінити, що ви купуєте, чим користуєтеся тривалий час, в якій тарі, які речі оточують вас. І якщо у вас вже є проблеми з гормональним фоном, алергіями або ви вагітні чи плануєте, маєте діток, то проаналізуйте свою косметику, посуд, навіть меблі і килими", - радить Сеник.

Яких токсичних речовин треба уникати у побуті

Лікар радить уникати наступних токсинів у побутових товарах:

  • фталати - вони містяться в м'якому пластику, пляшках, іграшках, гумі, розчинниках, косметиці, медичних системах для інфузій, рукавичках та інших речах. Він по-різному маркується, є різновиди, читайте склад товару
  • бісфенол-А - твердий пластик
  • триклозан - він міститься в антибактеріальному милі
  • перфторовані хімікати - це речовини, які відштовхують воду та нафту, є у водозахисних спреях і тих речах, що покриті ним (килими, одяг, шкіряні вироби чи екошкіра). Також перевірте свій антипригарний посуд, щоб цей складник був виключений, а коли купуєте - звертайте увагу на маркування

"Тому беремо відповідальність за своє здоров’я і вчимося аналізувати і читати склад, що купуєте", - радить Сеник.

Раніше ми писали про те, кому варто уникати споживання субпродуктів.

Читайте також про те, які продукти категорично не можна їсти при аритмії.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтолог поради