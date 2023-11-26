Токсини у побутових речах: яких компонентів точно не має бути у товарах

Якість та безпечність побутових речей є дуже важливою для здоров'я людини. Адже деякі речовини, що входять у склад мила, косметики, посуду і навіть меблів, можуть провокувати ряд хвороб і серйозних порушень в організмі.

Як токсини з побутових товарів можуть впливати на здоров'я

"Часто люди запитують мене, звідки у них взявся АІТ - це хронічне аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Причини різні звичайно, але ми з вами рідко приділяємо увагу тим предметам побуту, які навколо нас. А на наше здоров’я це може мати суттєвий вплив часом", - каже лікар.

Вона додає, що токсичні речовини із побутових товарів мають вплив на:

гормони щитоподібної залози

жіночі статеві гормони, функцію дітонародження, виношування дитини

роботу печінки

імунну систему

можуть сприяти цукровому діабету

викликати алергії та бронхіальну астму

провокувати гормонозалежні пухлини

"Прочитавши далі про них, вашим заданням буде не панічно налякатися і кинутися у радикалізм, але не нехтувати цим та критично оцінити, що ви купуєте, чим користуєтеся тривалий час, в якій тарі, які речі оточують вас. І якщо у вас вже є проблеми з гормональним фоном, алергіями або ви вагітні чи плануєте, маєте діток, то проаналізуйте свою косметику, посуд, навіть меблі і килими", - радить Сеник.

Яких токсичних речовин треба уникати у побуті

Лікар радить уникати наступних токсинів у побутових товарах:

фталати - вони містяться в м'якому пластику, пляшках, іграшках, гумі, розчинниках, косметиці, медичних системах для інфузій, рукавичках та інших речах. Він по-різному маркується, є різновиди, читайте склад товару

- вони містяться в м'якому пластику, пляшках, іграшках, гумі, розчинниках, косметиці, медичних системах для інфузій, рукавичках та інших речах. Він по-різному маркується, є різновиди, читайте склад товару бісфенол-А - твердий пластик

- твердий пластик триклозан - він міститься в антибактеріальному милі

- він міститься в антибактеріальному милі перфторовані хімікати - це речовини, які відштовхують воду та нафту, є у водозахисних спреях і тих речах, що покриті ним (килими, одяг, шкіряні вироби чи екошкіра). Також перевірте свій антипригарний посуд, щоб цей складник був виключений, а коли купуєте - звертайте увагу на маркування

"Тому беремо відповідальність за своє здоров’я і вчимося аналізувати і читати склад, що купуєте", - радить Сеник.