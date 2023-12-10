Врач предостерегла украинцев от аллергии на елку. Как вовремя распознать опасные симптомы

Чем может быть опасна искусственная елка

"Искусственная елка изготавливается из пластика - полимерного материала, который является продуктом органического химического синтеза. Хорошо, если этот полимер высокого качества и устойчив к воздействию высоких и низких температур. Соответственно, стоимость качественной искусственной елки может быть достаточно высокой. Более дорогой елке, больше доверия", - говорит врач.

Она добавляет, что при воздействии тепла батарей или гирлянды ветки дорогой елки не будут выделять фенол и формальдегид - самые опасные продукты деструкции полимеров.

"При покупке искусственной елки обратите внимание на запах, который происходит от упаковки или от самого изделия - лучше заметить его при покупке. Выделяющиеся химические вещества - раздражающий фактор для дыхательных путей. Они могут спровоцировать, например, приступ у больных бронхиальной астмой, которые не получают постоянной терапии. Не говоря уже о прямой токсичности выделяющихся химических веществ, особенно для маленьких детей", - говорит Тарнавская.

При этом врач отмечает, что на Новый год в доме присутствие живой елки, сосны, пихты или кедра - полезно.

Бывает ли аллергия на живую елку

На фитонциды - вещества растительного происхождения с противомикробными свойствами, которые выделяет елка в воздух с поверхности игл, реакции быть не может.

"Фитонциды хвойных деревьев однозначно полезны нам. Они дезодорируют воздух, хорошо влияют на функцию нервной, сердечно-сосудистой системы, состояние слизистой оболочки носа и глотки, придают воздуху свежесть, поскольку способствуют повышению в нем концентрации отрицательных ионов", - объясняет аллерголог.

По словам врача, новогодняя елка для большинства из нас не только атрибут праздника, но и источник здоровья, если только вместе с деревом в помещение не прибыли пыль, плесневые грибки, которые как раз и могут быть аллергенами.

"И еще один момент: смола, которая накапливается в микротрещинах на стволе дерева и сучках, богата эфирными маслами и ароматическими терпеновыми соединениями, которые могут раздражать слизистые дыхательных путей и тем самым повышать у людей, подверженных аллергическим реакциям, чувствительность к другим аллергенам, к бытовой пыли", - говорит врач.

Она подчеркнула, что речь идет именно о так называемых "скомпрометированных" пациентах, которые имеют склонность к различным аллергическим реакциям или страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Как распознать аллергию на елку

"Чаще всего аллергики реагируют на живую сосну. Если у вас есть аллергия на аромат этого дерева, его сок или пыльца, аллергическая реакция возникнет практически сразу. Есть случаи, когда симптомы могут проявиться и позже в течение нескольких дней", - говорит аллерголог.

Симптомы аллергии похожи на симптомы поллиноза - появляются сыпь на коже, человек начинает чихать и кашлять, говорить в нос, у него начинают слезиться глаза или могут начаться проблемы с дыханием.

"В этом случае лучше убрать елку, или выпить антигистаминное средство и при появлении сыпи в виде крапивницы смазать кожу с проявлениями гормональным препаратом в виде крема или мази, одного раза достаточно", - советует Тарнавская.