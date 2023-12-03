Як вибрати штучну ялинку, щоб прослужила десятки років

Все більше українців відмовляються від живих ялинок на користь штучних, щоб зберегти зелені насадження. А ті, хто все-таки воліє вдома відчувати запах хвої, можуть скористатися спеціальними спреями.

Про те, як вибрати штучну ялинку, яка прослужить десятки років, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Визначтесь із видом дерева, висотою і кольором

Спершу вирішіть, яке б дерево ви хотіли купити - штучну ялину чи сосну. Перша має конусоподібну крону, гілки спрямовані вниз, тому приховують стовбур. У сосни ж гілки спрямовані вгору, тому вони не закривають ствол. Відмінними рисами є подовжені голки і овальна крона.

Дерева заввишки 0,9 м підійдуть для встановлення у тісних квартирах, де є небагато вільного місця. Вироби висотою 1,2-1,8 м вибирають зазвичай сім'ї з дітьми, щоб створити дійсно святкову атмосферу.

Також зразу визначтесь із варіантом кольору. Крім того, що ялинки бувають усіх відтінків зеленого, вони ще можуть бути білими, сріблястими, сизими і зі сніговим напиленням.

Зважайте на безпечність матеріалу

Від матеріалу залежить те, як довго новорічне дерево вам прослужить.

Ялинки виготовляють із:

монофіламентної нитки . Це жорсткий, але якісний матеріал, який надає дереву пухнастість. Переважно з нього виготовляють сосни

. Це жорсткий, але якісний матеріал, який надає дереву пухнастість. Переважно з нього виготовляють сосни ПВХ плівки - м'який, але не такий якісний матеріал. Цей варіант трохи дешевший за попередній. З нього в основному виготовляють ялинки

- м'який, але не такий якісний матеріал. Цей варіант трохи дешевший за попередній. З нього в основному виготовляють ялинки поліпропілену. Це найкращий матеріал для створення штучних ялинок. Він максимально точно імітує живе дерево і при дбайливому використанні служить десятки років

Виберіть тип збірки

Купуючи ялинку, варто вибирати той тип збірки, з яким вам не важко буде справитись. Їх буває три типи:

кріплення гілок за допомогою гачків . У цього типу кожна гілочка прикріплюється до стовбура, тому збір дерева займає багато часу. Також є ризик, що якась частинка ялинки може загубитися. Зате таке дерево зручно зберігати

. У цього типу кожна гілочка прикріплюється до стовбура, тому збір дерева займає багато часу. Також є ризик, що якась частинка ялинки може загубитися. Зате таке дерево зручно зберігати з шарнірним механізмом . Вони складаються і розкладаються, як парасольки. Вироби зручні у використанні, але є ризик, що механізм може зламатись. Такі варіанти дерева є найдорожчими

. Вони складаються і розкладаються, як парасольки. Вироби зручні у використанні, але є ризик, що механізм може зламатись. Такі варіанти дерева є найдорожчими нерозбірні ялинки вважаються найнадійнішими, але їх незручно транспортувати та зберігати

Перевіряйте сертифікат якості

Перед покупкою варто запитати у продавця про наявність сертифікатів якості. Всі якісні штучні ялини обробляють спеціальною речовиною, яка перешкоджає загорянню виробу. Тому такі деревця можна спокійно прикрашати гірляндами і не боятись, що ялинка спалахне. Також важливо - якісне деревце не повинно мати запаху пластмаси чи якихось хімічних речовин.

Скільки зараз коштують штучні ялинки

Вартість ялинки залежить від виробника і характеристик дерева - матеріалу, висоти, типу збірки.

Деревця висотою від 1,3 м - коштують від 900 грн. Перед покупкою варто промонітори ціну на обрану вами модель у різних продавців. Не варто купувати товар в інтернеті, краще таки піти у магазин, щоб перевірити, яка хвоя ялинки на дотик.

Ціни на штучні ялинки в мережі Епіцентр (скриншот)

Найдорожчим варіантом серед штучних ялинок є вироби з поліпропілену. Як ми уже говорили, за дбайливого догляду можуть служити десятки років. Коштують такі в середньому від 4 тис. за деревце 1,8 м висоти. Їх вартість може сягати в майже 8 тис. грн.

Ціни на штучні ялинки у мережі Розетка (скриншот)