Лікар розповів, чи корисно використовувати фільтри для води: це варто знати

Чи потрібні фільтри для води

Зараз фільтри для води дуже популярні, особливо в регіонах, що відрізняються високою жорсткістю води. Все, щоб боротися з накипом або в спробі поліпшити смак води.

Лікар каже, що такі фільтри спрямовані на усунення мінералів (Mg, Са), тому це може негативно позначитися на стані пацієнтів із сечокам'яною хворобою.

"Наприклад, при низькокальцієвій дієті (менше ніж 1000 мг на добу) збільшується кількість оксалату в сечі, який за своєю природою більш літогенний, тому, на мій погляд, використання фільтрів - не найкраща ідея для пацієнтів з кальцій оксалатним камінням", - йдеться у повідомленні.

Яку бутильовану воду краще пити

Загалом вода може бути позначена як: артезіанська, питна, мінеральна, очищена та колодяжна.

Варто робити акцент на мінеральній воді з одної причини - шляхом складу (бікарбонати, магній і ін.) вона в стані збільшувати pH сечі. До таких вод відносяться: Єсентукі 4 і 17, Боржомі та ін.

Таку воду не рекомендовано пити пацієнтам з інфекційними і кальцій фосфатними каміннями, оскільки зсув pH сечі в лужну сторону може спровокувати бурхливе зростання каменю або привести до швидкого рецидиву каменю.

Лікар також рекомендує перевіряти рівень бікарбонату.

Окрім того, перед тим, як вибрати фільтр для води, потрібно зрозуміти з чим він повинен боротися. Краще віддати проби води в лабораторію для перевірки якості.