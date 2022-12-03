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Врач рассказал, полезно ли использовать фильтры для воды: это стоит знать

Эффективны ли фильтры для воды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода отогреет особую роль в нашей повседневной жизни. Люди используем ее для питья, в быту и промышленности. Однако, не все знают о качестве воды, текущей из-под крана.

Об этом рассказал уролог Роман Валецкий в Instagram.

Нужны ли фильтры для воды

Сейчас фильтры для воды очень популярны, особенно в регионах, отличающихся высокой жесткостью воды. Все, чтобы бороться с накипью или в попытке улучшить вкус воды.

Врач говорит, что такие фильтры направлены на устранение минералов (Mg, Са), поэтому это может отрицательно сказаться на состоянии пациентов с мочекаменной болезнью.

"Например, при низкокальциевой диете (менее 1000 мг в сутки) увеличивается количество оксалата в моче, который по своей природе более литогенен, поэтому, на мой взгляд, использование фильтров - не лучшая идея для пациентов с кальцием оксалатными камнями", - говорится в сообщении.

Какую бутилированную воду лучше пить

В общем, вода может быть обозначена как: артезианская, питьевая, минеральная, очищенная и колодезная.

Следует делать акцент на минеральной воде по одной причине - путем состава (бикарбонаты, магний и др.) она в состоянии увеличивать pH мочи. К таким водам относятся: Ессентуки 4 и 17, Боржоми и др.

Такую воду не рекомендуется пить пациентам с инфекционными и кальций фосфатными камнями, поскольку смещение pH мочи в щелочную сторону может спровоцировать бурный рост камня или привести к быстрому рецидивированию камня.

Врач также рекомендует проверять уровень бикарбоната.

Кроме того, перед тем, как выбрать фильтр для воды, нужно понять, с чем он должен бороться. Лучше отдать пробы воды в лабораторию для проверки качества.

Раньше мы сообщали, сколько на самом деле воды нужно выпивать в день.

Также мы писали, можно ли запивать еду водой или другими напитками.

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