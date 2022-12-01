Нас весь час дурили. Скільки насправді води потрібно випивати за день?

Проте це дуже помилкове твердження, і шотландським вченим вдалося його спростувати.

Усі ми чули твердження про те, що на день потрібно випивати вісім склянок чистої води. Вважається, що саме це є нормою для підтримання водного балансу в організмі.

Чому вісім склянок води - це насправді не користь?

У ході розмови журналістів BBC з професором Джоном Спікменом вияснилося, що два літри води на день - не аксіома для всіх людей.

"Початкове вимірювання денної потреби у два літри це результат невеликої помилки. Вода, яку ми повинні пити - це різниця між загальною денною потребою і тим, що ми отримуємо з їжею", - каже професор.

Під час проведення експерименту людей запитували, скільки вони їдять. Ці дані використали для того, щоб виміряти кількість отримуваної з їжею рідини. Але тут є одна проблема.

"Однак люди як правило говорять, що їдять менше, ніж в реальності, і тому в розрахунку помилка, а кількість води, яку потрібно пити, переоцінюється", - пояснив Спікмен.

Якщо випивати понаднормову кількість води на день, то можна отримати надлишок рідини в організмі. Це спровокує появу набряків, а також додасть роботи пото- та сечовидільний системам.

Не всім потрібно випивати два літри води (фото: Freepik)

То скільки води пити?

У результаті досліджень із використанням сучасного обладнання вдалося вияснити, що на кількість необхідної води впливає витрата енергії в тілі. Саме цей фактор визначає оборот води.

Найвищий він у чоловіків у віці 20-35 років: за день вони втрачають у середньому 4,2 літра води. З віком цей обсяг падає. У випадку з жінками у віці 20-40 років мова йде про 3,3 літра води в день.

"Однак якщо ваш організм в день втрачає 4,2 літра води, це не означає, що вам потрібно випити таку ж кількість", - зазначив професор Спікмен. Адже більшу частину ви отримаєте з їжею.

Вирахувати свою денну норму води можна самостійно за простою формулою. Доведено, що здоровій дорослій людині потрібно близько 35 мл води в день на кілограм маси тіла.

Тобто якщо ваша вага становить 52 кілограми, помножте це число на 35 і отримаєте кількість води, яку маєте випивати щодня.