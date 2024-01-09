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Лікар розказав, як не можна використовувати краплі для носа дітям

Вівторок 09 січня 2024 11:53
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Лікар розказав, як не можна використовувати краплі для носа дітям Фото: Як не можна використовувати краплі для носа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дмитро Муштин

Назальні судинозвужуючі краплі - ефективні та найбільш часто застосовувані препарати при симптоматичному лікуванні гострого риніту у дітей.

Як не слід використовувати краплі для дітей, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Як не слід використовувати подібні ліки

Перевищувати кратність та частоту

Надмірне застосування ліків або його випадкове потрапляння внутрішньо може призвести до виникнення вираженого запаморочення, потовиділення, значного зниження температури тіла, головного болю, брадикардії, артеріальної гіпертензії, пригнічення дихання, коми та судом.

Діти молодшого віку більш чутливі до токсичних ефектів, ніж дорослі.

Перевищувати тривалість використання крапель

Рекомендовано використовувати краплі 3-5 діб. Чим коротший курс, тим краще. Постійний прийом призводить до того, що виникає залежність (медикаментозний риніт), і з припиненням введення ліків виникає синдром відміни: утруднюється дихання, виникає закладеність носа, знижується нюх.

Заміняти одні краплі на інші

Теж сама історія, що може призвести до медикаментозного риніту

Застосовувати "дорослі" краплі для дітей

Важливо використовувати судинозвужуючі краплі у відповідній концентрації до віку.

Наприклад, дорослі та діти віком від 6 років. Застосовують краплі Оксиметазолін 0,05 % по 1–2 краплі у кожний носовий хід 2–3 рази на добу.

Діти віком від 1 року до 6 років. Застосовують препарат Оксиметазолін 0,025 % по 1–2 краплі у кожний носовий хід 2–3 рази на добу.

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