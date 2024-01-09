Врач рассказал, как нельзя использовать капли для носа детям

Назальные сосудосуживающие капли - эффективные и наиболее часто применяемые препараты при симптоматическом лечении острого ринита у детей.

Как не следует использовать капли для детей, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Как не следует использовать подобные лекарства

Превышать кратность и частоту

Чрезмерное применение лекарства или его случайное попадание внутрь может привести к выраженному головокружению, потоотделению, значительному снижению температуры тела, головной боли, брадикардии, артериальной гипертензии, угнетению дыхания, комы и судорог.

Дети помладше более чувствительны к токсическим эффектам, чем взрослые.

Превышать продолжительность использования капель

Рекомендуется использовать капли 3-5 суток. Чем короче курс, тем лучше. Постоянный прием приводит к тому, что возникает зависимость (медикаментозный ринит), и с прекращением введения лекарства возникает синдром отмены: затрудняется дыхание, возникает заложенность носа, снижается обоняние.

Заменять одни капли на другие

Тоже самая история, что может привести к медикаментозному риниту.

Применять "взрослые" капли для детей

Важно использовать сосудосуживающие капли в соответствующей концентрации к возрасту.

Например, взрослые и дети от 6 лет. Применяют капли Оксиметазолин 0,05% по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

Дети от 1 года до 6 лет. Применяют препарат Оксиметазолин 0,025% по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.