Лікар пояснила, чи справді можна захворіти через переохолодження
Багато українців досить вірить у те, що можна захворіти через переохолодження. Насправді - це міф.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис терапевта з Білогородки Еліни Ясницької в Instagram.
Чи можна захворіти, якщо ви переохолодилися
Лікар пояснила, що захворіти через холод не можна, це міф. Застуда або ГРВІ - це інфекція верхніх дихальних шляхів, яка у 95% випадків виникає через дію вірусів.
Чи є різниця між застудою та ГРВІ?
Ні, це одне й те саме. "Застуда" - це застаріла назва ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), оскільки раніше через брак інформації вважалось, що не віруси, а холод провокує хворобу і треба "зігріти" організм для одужання.
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Початок хвороби дійсно може бути після тривалого перебування в сховищах з іншими людьми, адже:
- вірус передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхами через дотик до інфікованих біологічними рідинами сидінь/перил/дверей.
- холод, сухе повітря і його низька температура впливають на тимчасове зниження імунітету, через що людина стає більш вразливою до збудників ГРВІ. Але викликає застуду не холод, а віруси.
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