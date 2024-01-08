Лікар розповіла, як лікувати бородавки вдома і які з них щезнуть самостійно

Бородавки - це невеликі зернисті утворення на шкірі, які найчастіше виникають на пальцях або долонях та стопах.

Як їх лікувати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря Дарину Власенко в Instagram.

Які бородавки зникають самі

Звичайні бородавки проходять самі, без лікування, хоча це може зайняти рік чи два, і протягом цього часу можуть з'явитися нові утворення.

За статистикою, 50% з них зникають протягом року, а 70% зникнуть в середньому через 2 роки.

Можна чекати, а можна і розпочати лікування-вибір за вами. Лікування може зайняти тижні або місяці.

Навіть після лікування бородавки мають тенденцію до рецидиву або можуть поширюватися.

Лікар зазначила що є 2 варіанти лікування - домашні та медичні методи.

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Дітей не рекомендується лікувати вдома без консультації лікаря.

Домашні методи

Лікування в домашніх умовах часто буває ефективним при видаленні звичайних бородавок.

Якщо у вас немає ослабленої імунної системи або діабету, спробуйте такі методи:

Місцеві засоби з кислотами (саліцилова кислота). Безрецептурні засоби для видалення бородавок, такі як саліцилова кислота, доступні у вигляді пластиру, мазі та рідини.

При звичайних бородавках шукайте 17-відсотковий розчин саліцилової кислоти. Ці продукти зазвичай використовуються щодня, часто протягом кількох тижнів.

Для досягнення найкращих результатів замочіть бородавку в теплій воді на кілька хвилин перед нанесенням продукту. Нанесіть вазелін або інший жирний крем на здорову шкіру навколо бородавок.

Видаліть омертвілі ділянки шкіри одноразовою пилкою або пемзою між процедурами.

Заклейте бородавку пластиром на час лікування.

Якщо ваша шкіра стає дуже роздратованою, зменшіть частоту використання цього методу для лікування бородавок

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Якщо ви вагітні, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати кислотний розчин

Для дітей без консультації лікаря цей метод використовувати не рекомендується

Заморожування. Деякі продукти з рідким азотом доступні без рецепта у вигляді рідини або спрею

Скотч. Заклейте бородавку скотчем на 6 днів. Потім замочіть у воді і акуратно видаліть мертві тканини пехзою або пилкою