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Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком

Середа 15 січня 2025 16:30
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Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком Чим важливе залізо та як правильно приймати таку добавку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Залізо є важливим мікроелементом, який потрібно отримувати з продуктів харчування. Лікар розповів, що при прийомі такого вітаміну варто уникати вживання молочних продуктів і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора Кукадіа Сураджа.

Що варто знати

Залізо є мінералом, необхідним для багатьох функцій організму, включаючи виробництво еритроцитів, здорові клітини та шкіру, а також міцну імунну систему.

Отримувати всю необхідну кількість заліза потрібно за допомогою здорового збалансованого харчування.

Залізодефіцитна анемія - потенційно небезпечний стан, який викликає такі симптоми, як втома, задишка та серцебиття.

"Якщо у вас залізодефіцитна анемія, то потрібно зрозуміти, що її викликає, і зазвичай вона розвивається протягом місяців або навіть років", - зазначив медик.

Дефіцит заліза вказує на низький рівень феритину в крові, і це зазвичай спричинено нестачею заліза у раціоні. Однак, якщо у вас залізодефіцитна анемія, то безрецептурні таблетки ймовірно не матимуть особливого значення.

Чому з молоком не можна приймати добавку

Зокрема, якщо хтось має справжній дефіцит заліза, то потрібно приймати щонайменше 200 міліграмів заліза щодня. Також доктор застеріг від прийому таблеток заліза з молоком або молочними продуктами.

Варто приймати таблетки, запиваючи лише водою, оскільки молоко перешкоджає потраплянню заліза в організм.

Залізо найкраще засвоюється натщесерце. Однак у деяких людей добавки заліза можуть викликати спазми в шлунку, нудоту та діарею.

Симптоми залізодефіцитної анемії можуть включати:

  • втома та брак енергії
  • задишка
  • порушення серцебиття
  • шкіра стала блідою
  • головні болі

Де шукати залізо

Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.

Залізо у тваринних продуктах - червоному м’ясі, печінці, кров’янці - у 55-60% знаходиться в гемовій формі. В цьому разі іон заліза зв’язаний із великою органічною молекулою, що утримує його.

Негемове залізо є в добавках та рослинній їжі. Найбільше заліза міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл).

Щоб запобігти браку заліза, необхідно:

  • дітям слід раз на рік робити аналіз крові
  • жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат
  • якщо у вас понижена секреція шлунку або є захворювання шлунково-кишкового тракту, пильнуйте рівень гемоглобіну

Раніше ми повідомляли про три види вітамінів, які здатні знизити стрес та покращити пам’ять.

Також ми писали, що дефіцит цих вітамінів призводить до болі в ногах.

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