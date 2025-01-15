Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком
Залізо є важливим мікроелементом, який потрібно отримувати з продуктів харчування. Лікар розповів, що при прийомі такого вітаміну варто уникати вживання молочних продуктів і цьому є важливе пояснення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора Кукадіа Сураджа.
Що варто знати
Залізо є мінералом, необхідним для багатьох функцій організму, включаючи виробництво еритроцитів, здорові клітини та шкіру, а також міцну імунну систему.
Отримувати всю необхідну кількість заліза потрібно за допомогою здорового збалансованого харчування.
Залізодефіцитна анемія - потенційно небезпечний стан, який викликає такі симптоми, як втома, задишка та серцебиття.
"Якщо у вас залізодефіцитна анемія, то потрібно зрозуміти, що її викликає, і зазвичай вона розвивається протягом місяців або навіть років", - зазначив медик.
Дефіцит заліза вказує на низький рівень феритину в крові, і це зазвичай спричинено нестачею заліза у раціоні. Однак, якщо у вас залізодефіцитна анемія, то безрецептурні таблетки ймовірно не матимуть особливого значення.
Чому з молоком не можна приймати добавку
Зокрема, якщо хтось має справжній дефіцит заліза, то потрібно приймати щонайменше 200 міліграмів заліза щодня. Також доктор застеріг від прийому таблеток заліза з молоком або молочними продуктами.
Варто приймати таблетки, запиваючи лише водою, оскільки молоко перешкоджає потраплянню заліза в організм.
Залізо найкраще засвоюється натщесерце. Однак у деяких людей добавки заліза можуть викликати спазми в шлунку, нудоту та діарею.
Симптоми залізодефіцитної анемії можуть включати:
- втома та брак енергії
- задишка
- порушення серцебиття
- шкіра стала блідою
- головні болі
Де шукати залізо
Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.
Залізо у тваринних продуктах - червоному м’ясі, печінці, кров’янці - у 55-60% знаходиться в гемовій формі. В цьому разі іон заліза зв’язаний із великою органічною молекулою, що утримує його.
Негемове залізо є в добавках та рослинній їжі. Найбільше заліза міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл).
Щоб запобігти браку заліза, необхідно:
- дітям слід раз на рік робити аналіз крові
- жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат
- якщо у вас понижена секреція шлунку або є захворювання шлунково-кишкового тракту, пильнуйте рівень гемоглобіну
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