Лікар розповів, що дефіцит цих вітамінів призводить до болі в ногах

Дефіцит певних вітамінів може проявлятися набряклістю та болем у ногах. Лікар розповів, які симптоми не можна ігнорувати та як вирішити проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал американського лікаря Еріка Берга.

Лікар назвав список поширених ознак захворювання, які проявляються через дефіцит певних вітамінів.

Оніміння ніг

За словами медичного експерта, периферична нейропатія може проявлятися онімінням або печінням у стопах через низький рівень вітаміну В1.

"Жиророзчинна форма вітаміну В1, може допомогти", - каже він.

Згідно з даними , периферична нейропатія розвивається, коли нерви кінцівок пошкоджені. Потрібно звернутися до лікаря, якщо виникає біль, поколювання або втрата чутливості в стопах, втрата рівноваги або слабкість.

Сині пальці

Якщо ви виявите, що пальці на руках або ногах стають синіми, симптоми можуть бути пов’язані з надмірною активністю симпатичної нервової системи.

"Це часто лікують з медичної точки зору за допомогою блокаторів кальцієвих каналів. Магній є природним блокатором і основним регулятором кальцію всередині клітин. Магнію гліцинат є найбільш засвоюваною формою магнію", - пояснює він.

Судоми ніг

Судоми в стопах, литках є одними з перших ознак дефіциту магнію. Жінкам у віці від 19 до 64 років потрібно 270 мг магнію на день, а чоловікам - 300 мг.

Можна приймати добавки, але надмірне вживання може бути шкідливим. Прийом високих доз магнію (понад 400 мг) протягом короткого часу може спричинити діарею.

Зазвичай можна отримати всю необхідну кількість магнію зі свого раціону, оскільки шпинат, горіхи та хліб є хорошим джерелом магнію.

Зміна кольору гомілок і стоп

Це часто може бути спричинено проблемами кровообігу. Тромбоз глибоких вен - це стан, при якому утворюються тромби у венах гомілок. Це може спричинити затримку рідини та зміну кольору гомілок і стоп.

Симптоми можуть включати пульсуючий біль під час ходьби або вставання, набряк, "тепла шкіра навколо болючої ділянки", червона або потемніла шкіра є болючою областю, а також набряклі вени.

При таких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря.

Біль у великому пальці ноги