Врач назвал популярную добавку, которую нельзя принимать вместе с молоком
Железо является важным микроэлементом, который нужно получать из продуктов питания. Врач рассказал, что при приеме такого витамина стоит избегать употребления молочных продуктов и этому есть важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского доктора Кукадиа Сураджа.
Что стоит знать
Железо является минералом, необходимым для многих функций организма, включая производство эритроцитов, здоровые клетки и кожу, а также крепкую иммунную систему.
Получать все необходимое количество железа нужно с помощью здорового сбалансированного питания.
Железодефицитная анемия - потенциально опасное состояние, которое вызывает такие симптомы, как усталость, одышка и сердцебиение.
"Если у вас железодефицитная анемия, то нужно понять, что ее вызывает, и обычно она развивается в течение месяцев или даже лет", - отметил медик.
Дефицит железа указывает на низкий уровень ферритина в крови, и это обычно вызвано недостатком железа в рационе. Однако, если у вас железодефицитная анемия, то безрецептурные таблетки вероятно не будут иметь особого значения.
Почему с молоком нельзя принимать добавку
В частности, если кто-то имеет настоящий дефицит железа, то нужно принимать не менее 200 миллиграммов железа ежедневно. Также доктор предостерег от приема таблеток железа с молоком или молочными продуктами.
Стоит принимать таблетки, запивая только водой, поскольку молоко препятствует попаданию железа в организм.
Железо лучше всего усваивается натощак. Однако у некоторых людей добавки железа могут вызвать спазмы в желудке, тошноту и диарею.
Симптомы железодефицитной анемии могут включать:
- усталость и недостаток энергии
- одышка
- нарушение сердцебиения
- кожа стала бледной
- головные боли
Где искать железо
Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.
Железо в животных продуктах - красном мясе, печени, кровянке - в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большой органической молекулой, удерживающей его.
Негемовое железо есть в добавках и растительной пище. Больше всего железа содержится в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл).
Чтобы предотвратить нехватку железа, необходимо:
- детям следует раз в год делать анализ крови
- женщинам следует быть внимательными к менструальному циклу и кровопотерям
- если у вас пониженная секреция желудка или есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следите за уровнем гемоглобина
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