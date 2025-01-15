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Врач назвал популярную добавку, которую нельзя принимать вместе с молоком

Среда 15 января 2025 16:30
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Врач назвал популярную добавку, которую нельзя принимать вместе с молоком Чем важно железо и как правильно принимать такую добавку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Железо является важным микроэлементом, который нужно получать из продуктов питания. Врач рассказал, что при приеме такого витамина стоит избегать употребления молочных продуктов и этому есть важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского доктора Кукадиа Сураджа.

Что стоит знать

Железо является минералом, необходимым для многих функций организма, включая производство эритроцитов, здоровые клетки и кожу, а также крепкую иммунную систему.

Получать все необходимое количество железа нужно с помощью здорового сбалансированного питания.

Железодефицитная анемия - потенциально опасное состояние, которое вызывает такие симптомы, как усталость, одышка и сердцебиение.

"Если у вас железодефицитная анемия, то нужно понять, что ее вызывает, и обычно она развивается в течение месяцев или даже лет", - отметил медик.

Дефицит железа указывает на низкий уровень ферритина в крови, и это обычно вызвано недостатком железа в рационе. Однако, если у вас железодефицитная анемия, то безрецептурные таблетки вероятно не будут иметь особого значения.

Почему с молоком нельзя принимать добавку

В частности, если кто-то имеет настоящий дефицит железа, то нужно принимать не менее 200 миллиграммов железа ежедневно. Также доктор предостерег от приема таблеток железа с молоком или молочными продуктами.

Стоит принимать таблетки, запивая только водой, поскольку молоко препятствует попаданию железа в организм.

Железо лучше всего усваивается натощак. Однако у некоторых людей добавки железа могут вызвать спазмы в желудке, тошноту и диарею.

Симптомы железодефицитной анемии могут включать:

  • усталость и недостаток энергии
  • одышка
  • нарушение сердцебиения
  • кожа стала бледной
  • головные боли

Где искать железо

Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.

Железо в животных продуктах - красном мясе, печени, кровянке - в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большой органической молекулой, удерживающей его.

Негемовое железо есть в добавках и растительной пище. Больше всего железа содержится в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл).

Чтобы предотвратить нехватку железа, необходимо:

  • детям следует раз в год делать анализ крови
  • женщинам следует быть внимательными к менструальному циклу и кровопотерям
  • если у вас пониженная секреция желудка или есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следите за уровнем гемоглобина

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