Три види вітамінів, які здатні знизити стрес та покращити пам’ять

Лікар назвав три види вітамінів, які здатні суттєво покращити стан здоров'я. Добавки можуть чудово заповнити дефіцити, якщо організм не отримує їх у потрібній кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.

Які вітаміни необхідні організму

За словами лікаря, не потрібно приймати багато добавок для підтримки здоров'я тіла. Але він запропонував три, приймати які майже кожному було б корисно.

Магній

Перше - це магній. Багато людей кажуть, що, приймаючи його, у них виникають побічні ефекти. Однак, головне - не приймати занадто високу дозу.

Він пояснив, що середньостатистичній людині потрібно всього лише близько 300-400 міліграмів на день.

Магній - важливий мінерал, що бере участь у понад 300-х реакціях в організмі людини. Більшість із них пов'язана з роботою м'язів та нервової системи, регулюванням артеріального тиску, підтримці імунної системи та стійкості до нервового стресу.

Креатин моногідрат

Продовживши, доктор запропонував креатин моногідрат, як іншу добавку, яку можна приймати. Багато людей вважають, що це лише для спортсменів і нарощування м’язів.

Однак лікар пояснив, що це також корисно для розуму. Він стверджував, що це корисно для мозку та може допомогти зменшити ризик хвороби Альцгеймера.

Омега-3

Омега-3 була останньою добавкою, яку рекомендує приймати лікар. Вона необхідна для підтримки в організмі оптимального жирового (ліпідного) балансу, зниження концентрації в крові і тканинах шкідливих жирів, більш ефективного розщеплення холестерину і спалювання жирових відкладень.

Доктор Ахмед підкреслив, що для тих, хто планує включити добавки до свого способу життя, дуже важливо спочатку проконсультуватися з лікарем. Вони зможуть вказати на будь-які потенційні дефіцити.

Зазначимо, що ендокринолог та дієтолог Катерина Толстікова раніше в інтерв'ю РБК-Україна говорила, що без призначення лікаря можна приймати гліцинатній у формі 200-400 мг. Якщо збільшувати дозу, можуть виникати вже побічні ефекти, тому краще не ризикувати.

До того ж вона зазначала, що при прийомі магнію вітамін D в організму буде знижуватись, тому його варто приймати додатково.