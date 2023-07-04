Лікар назвав найкорисніші ягоди, які варто споживати в липні для міцного здоров'я (відео)

Смородина

Ця ягода є літнім лідером за вмістом вітаміну С, а також у ній накопичено багато заліза, калію та магнію. Крім того, смородина містить мало природного цукру. Через це вона має трохи кислий смак, але саме таким чином ягода є надзвичайно корисною.

Чорниця

Також щедра на вітаміни С і К, клітковину, біотин і кремній. Будете здивовані, але в чорниці навіть певна кількість йоду є!

Подібно до смородини в ягодах чорниці мало цукру, а ще багато флавоноїдів, які допомагають боротися із запаленнями в організмі. Також відомо, що чорниця позитивно впливає на здоров'я очей.

Аґрус

Як і в будь-якій ягоді, в аґрусі багато клітковини, яка є незамінною для кожного організму. Крім того, ягода містить вітамін С, мідь, холін, кремній та інші біологічно активні речовини. Тобто споживаючи аґрус, ви можете забути про додатковий прийом вітамінів і БАДів.

Шовковиця

Та сама ягода дитинства, після якої й одяг, і руки майже неможливо відмити. У самій ягоді міститься багато вітамінів і мінералів, серед яких С, К, хром, магній, фосфор і навіть залізо.

Помідори

Цікаво, що один невеликий помідор може містити половину добової норми дорослої людини вітамінів А і С. Також у них багато калію, хрому та інших корисних речовин. Помідори часто називають "овочевою аптекою" саме через їхню наповненість користю та поживністю.