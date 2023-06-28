Посівний календар на липень 2023: що та коли потрібно зробити на городі

Спеціальний календар городника та садівника допоможе спланувати роботи в саду або на городі, з урахуванням сприятливих та несприятливих днів за фазами Місяця. І хоча основні роботи з посадки вже завершилися, в середині літа ще можна посадити багато овочевих культур, щоб до осені зібрати врожай.

Що і коли можна робити на городі та в саду в липні – читайте у матеріалі нижче.

Дуже обережно варто займатися городом та рослинами 3, 4, 5 липня, а також – 13 липня.

До речі, раніше ми розповідали, які дні в липні будуть сприятливими для різних справ, а які стануть небезпечними.

А також ми писали про те, хто у липні відзначатиме день ангела і як назвати дитину.