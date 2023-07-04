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Врач назвал самые полезные ягоды, которые следует употреблять в июле для крепкого здоровья (видео)

Какие сезонные продукты июля нужно потреблять (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Летняя пора богата витаминами, а с каждым месяцем локальных источников пользы становится больше и больше. Поэтому следует разнообразить свое питание разными сезонными фруктами, ягодами и овощами.

На какие из них следует обратить внимание, рассказал семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram.

Смородина

Эта ягода является летним лидером по содержанию витамина С, а также в ней накоплено много железа, калия и магния. Кроме того, смородина содержит мало природного сахара. Поэтому она имеет немного кислый вкус, но именно таким образом ягода является чрезвычайно полезной.

Черника

Также щедра на витамины С и К, клетчатку, биотин и кремний. Будете удивлены, но у черники даже определенное количество йода есть!

Подобно смородине в ягодах черники мало сахара, а еще много флавоноидов, помогающих бороться с воспалениями в организме. Также известно, что черника положительно влияет на здоровье глаз.

Крыжовник

Как и в любой ягоде, в крыжовнике много клетчатки, которая незаменима для каждого организма. Кроме того, ягода содержит витамин С, медь, холин, кремний и другие биологически активные вещества. То есть употребляя крыжовник, вы можете забыть о дополнительном приеме витаминов и БАДов.

Шелковица

Та самая ягода детства, после которой и одежду, и руки почти невозможно отмыть. В самой ягоде содержится много витаминов и минералов, среди которых С, К, хром, магний, фосфор и даже железо.

Помидоры

Интересно, что один небольшой помидор может содержать половину суточной нормы взрослого человека витаминов А и С. Также в них много калия, хрома и других полезных веществ. Помидоры часто называют "овощной аптекой" именно из-за их наполненности пользой и питательностью.

Раньше мы рассказывали, что лучше сажать в июле, чтобы хвастаться богатым урожаем.

Читайте также, когда следует ожидать магнитные бури в июле.

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