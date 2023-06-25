Липень стане випробуванням на міцність: очікується багато сильних магнітних бур
Магнітні бурі у липні можуть завдати чимало неприємностей людям. Очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові люди.
Коли у липні 2023 року очікуються магнітні бурі – читайте у матеріалі нижче.
Дати магнітних бур
Перша потужна магнітна буря очікується 9 липня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що погіршення самопочуття може бути у багатьох людей на планеті.
Наступна буря накриє Землю з 12 по 13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша - до К-індексу 5.
Після короткого перепочинку планету накриє сильний геомагнітний шторм – з 16 по 19 липня. Далі невелика магнітна буря очікується 26 липня. І наприкінці місяця варто чекати ще на одну затяжну - 30 та 31 липня.
Як діє магнітна буря на людину
У дні магнітних бур люди можуть відчувати загальне погіршення самопочуття, порушення сну, головний біль. У людей із хронічними захворюваннями можуть бути загострення. Найбільше впливу магнітних бур схильні люди похилого віку, метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти.
Основні симптоми:
- Головний біль, мігрень, запаморочення
- Сонливість, безсоння
- Дратівливість, загострення тривожності
- Порушення концентрації, труднощі з уважністю
- Депресивні стани, пригніченість
- Занепад сил, швидка стомлюваність
- Загострення хронічних захворювань
- Стрибки тиску та серцевого ритму
- Проблеми із травленням, нудота, відсутність апетиту
Як допомогти організму в дні магнітних бур
Медики рекомендують дотримуватися таких днів нормального графіка дня, повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин), правильно харчуватися, більше дихати свіжим повітрям і вживати достатню кількість води.
Тяжкі фізичні навантаження варто обмежити, а інтенсивні заняття спортом замінити на легкі пробіжки або басейн.
Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, прогулянка парком, відпочинок, достатня кількість води, розслаблююча ванна ввечері.
У їжі варто виключити гостру, жирну, шкідливу їжу та алкоголь. Бажано включити більше фруктів та овочів, а каву замінити чаєм.
До речі, ми писали про те, як пережити різкі перепади погоди без головного болю.
А ще розповідали про те, яка їжа може посилювати біль голови.