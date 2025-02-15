Лікар назвав "мозковий трюк", який допоможе заснути ввечері за кілька хвилин

Уникнути безсоння можна за допомогою "мозкового трюку", який не потребує багато зусиль. Спосіб допоможе заснути ввечері вже за кілька хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лікаря Джо Уїттінгтона.
Американський лікар Джо Уїттінгтон розповів, що спосіб допомагає перевести вас із безсоння в сонливий стан. Для початку виберіть слово - воно може містити будь-яку кількість слів.
Потім подумки розділіть його на окремі літери та почніть думати про інші слова, які починаються з цих букв.
У прикладі доктора Джо він використав слово "відпочинок". Він перерахував три слова, які починаються з літери "В", перш ніж перейти до слів, що починаються з "І", а потім "Д".
"Коли ви вичерпаєте всі літери, виберіть нове слово і продовжуйте. Когнітивне перетасування працює, переміщуючи мозок у розслаблений стан, готовий до сну", - розповів він.
Експерт вважає, що для досягнення максимальної ефективності люди, яким важко заснути, повинні практикувати цю техніку щовечора, щоб з часом покращити її ефективність. Роблячи це, ви розвинете стиль, який тримає ваш мозок залученим у нейтральний, ненапружений спосіб.
Якщо ви регулярно боретеся зі сном і це впливає на ваше психічне здоров’я та повсякденне життя, зверніться до лікаря, щоб отримати допомогу та перевірити можливі варіанти лікування.
Сон - основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами.
@drjoe_md As an ER doctor, I share my top technique called ‘cognitive shuffling’ to help you fall asleep when intrusive thoughts won’t leave you alone. It involves focusing your mind on random non-emotional words and their associated words, which can ease your brain into a relaxed, sleep-ready state. #insomnia #sleeptips #cognitiveShuffling #psychology #erdoctor original sound - Dr. Joe, M.D.
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