Лікар назвав "мозковий трюк", який допоможе заснути ввечері за кілька хвилин

Деталі способу

Американський лікар Джо Уїттінгтон розповів, що спосіб допомагає перевести вас із безсоння в сонливий стан. Для початку виберіть слово - воно може містити будь-яку кількість слів.

Потім подумки розділіть його на окремі літери та почніть думати про інші слова, які починаються з цих букв.

У прикладі доктора Джо він використав слово "відпочинок". Він перерахував три слова, які починаються з літери "В", перш ніж перейти до слів, що починаються з "І", а потім "Д".

"Коли ви вичерпаєте всі літери, виберіть нове слово і продовжуйте. Когнітивне перетасування працює, переміщуючи мозок у розслаблений стан, готовий до сну", - розповів він.

Експерт вважає, що для досягнення максимальної ефективності люди, яким важко заснути, повинні практикувати цю техніку щовечора, щоб з часом покращити її ефективність. Роблячи це, ви розвинете стиль, який тримає ваш мозок залученим у нейтральний, ненапружений спосіб.

Якщо ви регулярно боретеся зі сном і це впливає на ваше психічне здоров’я та повсякденне життя, зверніться до лікаря, щоб отримати допомогу та перевірити можливі варіанти лікування.

Скільки годин треба спати дітям та дорослим

Сон - основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами.