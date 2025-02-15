Врач назвал "мозговой трюк", который поможет заснуть вечером за несколько минут

Детали способа

Американский врач Джо Уиттингтон рассказал, что способ помогает перевести вас из бессонницы в сонливое состояние. Для начала выберите слово - оно может содержать любое количество слов.

Затем мысленно разделите его на отдельные буквы и начните думать о других словах, которые начинаются с этих букв.

В примере доктора Джо он использовал слово "отдых". Он перечислил три слова, которые начинаются с буквы "О", прежде чем перейти к словам, начинающимся с "Т", а затем "Д".

"Когда вы исчерпаете все буквы, выберите новое слово и продолжайте. Когнитивная перетасовка работает, перемещая мозг в расслабленное состояние, готовое ко сну", - рассказал он.

Эксперт считает, что для достижения максимальной эффективности люди, которым трудно заснуть, должны практиковать эту технику каждый вечер, чтобы со временем улучшить ее эффективность. Делая это, вы разовьете стиль, который держит ваш мозг вовлеченным в нейтральный, ненапряженный способ.

Если вы регулярно боретесь со сном и это влияет на ваше психическое здоровье и повседневную жизнь, обратитесь к врачу, чтобы получить помощь и проверить возможные варианты лечения.

Сколько часов надо спать детям и взрослым

Сон - основная составляющая здоровой жизни. Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать менее 6 часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами.