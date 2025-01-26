Завдяки цим 3 способам ви попрощаєтесь з безсонням і швидко засинатимете

Робота, стрес та інші проблеми можуть сприяти безсонню. Швидко заснути ввечері може бути важко, але цього можна досягти, якщо знати про кілька дієвих методів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як швидко заснути

Розмір подушки

Експерт зі сну Мартін Сілі запропонував незвичайний трюк перед сном, який може вирішити всі проблеми з безсонням. Зокрема, на сонливість може впливати розмір подушки.

"Ваша подушка може бути вам невідповідного розміру, що, швидше за все, вплине на якість сну. Навіть невелике зміщення може збільшити напруга в шиї та дискомфорт", - зазначив експерт.

Зокрема, якщо голова нахиляється вгору, то подушка завелика, спричиняючи неприродне згинання шиї. Якщо ваша голова нахиляється вниз, то подушка занадто мала й не забезпечує достатньої підтримки. Мета полягає в тому, щоб утримувати хребет в ідеально нейтральному положенні протягом усієї ночі.

Одягніть шкарпетки

Окрім цього, ще одна дивовижна річ, яку ви можете зробити, щоб краще спати - це одягнути шкарпетки.

"Шкарпетки, особливо з натуральних волокон, таких як мериносова вовна, може допомогти регулювати температуру тіла. Це може сигналізувати тілу, що пора спати", - додав фахівець.

Зігрівання ніг перед сном може допомогти швидше заснути. Це буде сприяти розширенню кровоносних судин, що може знизити температуру тіла.

Не спіть

Також, якщо вам справді важко заплющити очі, то один з найефективніших речей, які можна зробити - це взагалі намагатися не спати. Такий спосіб може здатися абсолютно нерозумним, але навмисна спроба може допомогти вам швидше заснути. Це психологічний трюк, який справді працює.

Що перешкоджає засинанню

Стрес

Проблеми на роботі можуть викликати занепокоєння. А це негативно впливає на сон, оскільки стрес може підтримувати активність мозку вночі.

Тривалий стрес та занепокоєння можуть призвести до хронічного безсоння.

Графік поїздок або роботи

Добові ритми людини діють як внутрішній годинник, керуючи циклом сну, обміном речовин і температурою тіла.

Порушення добових ритмів організму може призвести до безсоння. Причиною порушень може бути також зміна часових поясів, нічні і ранкові зміни роботи.

Поганий сон

Нерегулярний графік сну, незручне ліжко та використання його для роботи, прийому їжі або перегляду телевізора може призводити до безсоння.

Комп'ютери, телевізори, відеоігри, смартфони або інші екрани перед сном можуть також заважати циклу сну.

Занадто ситна вечеря

Занадто багато їжі може викликати фізичний дискомфорт в положенні лежачи.

Багато людей також відчувають печію, зворотний потік кислоти і їжі з шлунку в стравохід, що може не давати заснути.