Лікар назвав головні причини, чому знижується зір: перевірте себе

Вікова далекозорість

З роками очі втрачають важливу здатність - пристосовуватися бачити на різній відстані. Так, у 40–50 років чимало людей раптово починають констатувати неприємний факт: їм добре видно предмети на середній чи далекій відстані, а от зблизька - починають розпливатися, втрачається чіткість зображення.

"З віком зір знижується, що цілком природно. Адже з роками в оці відбуваються внутрішні трансформації. Те, що ви погано бачите зблизька називається віковою далекозорістю, або пресбіопією, і це є не захворюванням, а віковим станом організму", - розповідає лікар клініки "Новий зір".

Він також радить використовувати окуляри для читання, щоб очі почувалися більш комфортно. Крім того, після 45 років варто обов'язково щороку перевірятися в офтальмолога, навіть якщо скарг немає.

З віком потрібно частіше відвідувати офтальмолога для профілактики (фото: Freepik)

Спосіб життя як негативний чинник

Спосіб та умови життя впливають на очі, зокрема на якість зору. А деякі шкідливі звички стають фактором, що підвищує ризик появи чи розвитку очних хвороб.

Мікроклімат у приміщенні, тривала робота за комп'ютером, погане освітлення - це зовнішні чинники, які позначаються на фізичному стані очей.

Сухе повітря

Повітря, нагріваючись, втрачає вологу, а відтак посилюється випаровування слізної плівки, яка вкриває око й забезпечує комфорт моргання та зору. Люди часто скаржаться, що під час роботи в них пересихають очі, що заважає роботі.

Це спричинене тим, що люди здебільшого працюють у закритих приміщеннях, де взимку через опалення повітря стає сухим. Лікар рекомендує застосовувати сльозозамінники та зволожувачі повітря.

Сухе повітря знижує рівень зволоженості ока (фото: Freepik)

Куріння

Під час паління розпадаються деякі вітаміни, тому згодом курець відчуває нестачу вітаміну С, В6, В12 тощо. Такий дефіцит може прискорювати утворення різноманітних захворювань очей.

Куріння згубно позначається й на кришталику ока, знижуючи його прозорість та еластичність. У результаті може розвинутися катаракта. Помутніння кришталика є незворотним явищем, яке з часом призводить до втрати зору.

Стрес

Стрес б'є не по оку, а по мозку. З віком надмірні емоції, хвилювання, страх можуть різко підвищувати тиск. А на фоні гіпертонічного кризу часто виникають небезпечні захворювання очей судинного характеру.

Ось чому важливо контролювати артеріальний тиск, правильно реагувати на стрес та вчасно відвідувати офтальмолога. До речі, саме окулісти часто першими бачать проблеми із судинами, коли досліджують очне дно.

Стрес впливає на всі системи організму, у тому числі й на очі (фото: Freepik)

Нестача природного світла

Фахівець пояснює, що зір погіршується не від постійної роботи за комп'ютером, а через те, що людина цілий день сидить у приміщенні зі штучним освітленням.

Науково доведено, що перебування на свіжому повітрі й сприйняття оком денного природного спектра світла позитивно впливає на зір.

"Дехто пояснює це тим, що ми живемо за біологічними ритмами й денне світло дає необхідну концентрацію певних речовин у мозку. А синє світло від моніторів, навпаки, гальмує вироблення мелатоніну - гормону, що забезпечує відновлення організму", - розповідає лікар.

Проте факт залишається фактом: чим довше людина перебуває на вулиці, чим більше отримує природного світла, тим менше в неї ризик розвитку короткозорості.