Як зберегти спину та зір дітей на дистанційному навчанні: поради лікарів

Тому виникає логічне запитання: як захистити очі та спину своєї дитини під час тривалого перебування перед екраном?

Шкільна освіта змінилася, і навчання з класів переміщується в онлайн-світ. Діти проводять перед екранами моніторів набагато більше годин, ніж мали б.

Styler знайшов відповідь на це питання, тому ділиться цими порадами разом із вами.

Лікар педіатр медичного центру для жінок та дітей Ірина Гаврилюк каже, що сьогодні наші діти повинні залишатися здоровими та активними, як ніколи раніше.

"Адже правильний баланс між навчанням і фізичним навантаженням допомагає

підтримувати в здоровому стані психіку та емоції, сприяє емоційній стійкості, кращій соціальній адаптації", - пояснює педіатр.

Працюйте за екраном монітора в добре освітленій кімнаті

Достатньо освітлюйте робоче місце. Переконайтеся, що яскравість світла в кімнаті дитини дорівнює яскравості екрана комп’ютера. Також намагайтеся уникати ламп високої інтенсивності, які створюють відблиски на екрані.

Використовуйте для навчання ноутбуки/планшети

Мобільні телефони створюють більше навантаження на очі. Оскільки екрани телефонів менші порівняно з екранами ноутбуків, дитина повинна дивитися на них з ближчою відстані, що спричиняє більше негативних наслідків для очей.

Правильне положення монітора

Розташування монітора комп’ютера може збільшити напругу очей. Важливо, щоб він був розміщений на належній відстані від очей.

В оптимальному варіанті екран комп’ютера має бути на 15-20 градусів нижче рівня очей від центру екрана та на відстані не менше 30 сантиметрів від очей, ідеально 50-80 сантиметрів. Це відстань витягнутої руки.

Як правильно сидіти за монітором (фото: архів експерта)

Часте моргання очима

Існує тенденція захоплюватися переглядом екрана, і діти часто забувають моргати. Це призведе до сльозогінності очей, сильного моргання або дискомфорту в очах.

Усе це є результатом сухості очей, спричиненої недостатнім морганням, і це частіше виникає в кімнатах з кондиціонером.

Робіть регулярні перерви

В ідеалі потрібно дотримуватися правила 20-20-6, яке стверджує, що кожні 20 хвилин ми повинні відводити погляд від екрана на 20 секунд на об’єкт на відстані 6 метрів. Ці короткі перерви дають нашим очам можливість змінити фокус на віддалений об’єкт, а також допомагають м’язам шиї розслабитися.

Цілком можливо, що онлайн-заняття триватимуть понад 20 хвилин, в такому випадку слід зробити перерву, щойно закінчиться урок, або коли зручно під час уроку.

Проводьте час на свіжому повітрі

Відпочинок на свіжому повітрі є одним із небагатьох доведених факторів захисту від короткозорості. Тому для дитини дуже важливо проводити час на свіжому повітрі, вдивляючись у віддалені предмети.

Час проведений на сонці, також корисний для загального здоров’я організму завдяки збільшенню вироблення вітаміну D, зміцненню імунітету та емоційного добробуту.

Дітям важливо проводити час на вулиці (фото: Freepik)

Фізична активність і ігри

ВООЗ рекомендує для дітей та підлітків фізичну активність не менш як годину на день принаймні три рази на тиждень. Важливо, щоб діяльність була регулярною та різноманітною. Це можуть бути:

прогулянка в магазин, вигул собаки, похід в парк з друзями, допомога по дому, гра з м’ячем

вправи для зміцнення м'язів та кісток

аеробне навантаження

Діти навчаються в першу чергу через гру. Це може бути гра на вулиці, настільні ігри або спрямована гра під наглядом батьків.

Безліч ігор і заходів допомагають закріпити вивчене в школі, вчать протистояти проблемам, шукати шляхи їх вирішення і застосовувати отримані знання.

Правильне та збалансоване харчування

Хороше збалансоване харчування є надзвичайно важливим для всіх нас і особливо для дітей. Немає сумніву, що всі вітаміни та мікроелементи важливі для організму, а деякі з них - особливо важливі для очей.

До них відносяться вітамін А, вітамін С, вітамін Е, лютеїн і омега-жирні кислоти. Вони містяться в зелених листових овочах, моркві, буряку, цитрусових, мигдалі, волоських горіхах, яйцях, рибі тощо.

Здоровий сон

Діти від 5 до 13 років повинні мати від 9 до 11 годин сну і підлітки 14–17 років - від 8 до 10 годин безперервного сну.

Уникайте перегляду екранів монітора за годину до сну. Випромінювання синього світла від пристроїв може перешкоджати гарному та якісному сну, тому нехай ваші діти засинають у повній темряві.