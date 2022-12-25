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Як не зіпсувати зір при житті з ліхтариками: дотримуйтесь цих простих правил

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Неділя 25 грудня 2022 18:29
Як не зіпсувати зір при житті з ліхтариками: дотримуйтесь цих простих правил Не посадити зір при відключеннях світла (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В умовах постійних відключень світла українці переходять на альтернативні джерела – ліхтарики, свічки, led-лампи на батарейках. За такого освітлення доводиться читати, робити уроки, працювати, готувати їжу та багато іншого.

У МОЗ України зазначають, що таке освітлення може швидко посадити зір. На своїй сторінці у Telegram медики нагадали головні правила, які збережуть ваш зір.

Використовуйте денне світло. По можливості будуйте свій графік так, щоб робота або навчання були за умов денного освітлення. Краще раніше встати та попрацювати, ніж виснажувати себе та зір, сидячи з ліхтариком.

Використовуйте лампи під час читання. Не читайте у темряві з екрана телефону чи комп'ютера. Це дає додаткове навантаження на очі. Використовуйте лампи, які працюють на батареях або інші варіанти освітлення.

Робіть зарядку для очей. Робіть вправи для очей та перерви для відпочинку. Періодично переміщуйте погляд із близького предмета на далекий – це покращує кровопостачання очей та дає можливість відпочити. Достатньо 5 хвилин вправ кожні 40-60 хвилин.

Правильно харчуйтесь. Харчуйте збалансовано. До раціону обов'язково включіть овочі, фрукти, ягоди. Вживайте продукти з омега-3 поліненасиченими кислотами - олію, рибу, горіхи, насіння.

Водночас уникайте у раціоні продуктів із трансжирами - маргарин, плавлені сирки, фастфуд, напівфабрикати.

До речі, раніше ми розповідали про те, як позбутися згубної звички заїдати стрес і переїдати.

А ще ми писали про те, які сніданки помилково вважають за корисні.

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