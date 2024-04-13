Лікар назвав 5 простих правил, які допоможуть зменшити прояви сезонної алергії

Що треба знати про сезонну алергію

"Від сезонної алергії страждає до 20% населення нашої планети. Серед дорослих віком 18-40 років такі прояви зустрічаються частіше, ніж у дітей та в інших вікових групах", - каже лікар.

Найпоширенішим повітряно-крапельним алергеном є пилок. Він розсіюється по рослинах, деревах, траві та бур’янах і, як правило, присутній у вищих концентраціях у теплу пору року. Тип і кількість пилку в повітрі залежить від рослин у місцевості та середовища, в якому мешкає людина.

"Найпоширенішою реакцією на пилок є алергічний риніт, також відомий як "сінна лихоманка". Виникає, коли імунна система реагує на потрапляння пилку в організм, вивільняючи захисні хімічні речовини, які викликають такі симптоми, як нежить і закладений ніс. Також може бути запалення слизової оболонки очей, що викликає почервоніння, сльозотечу та свербіж, які ми асоціюємо з сезоном алергії", - говорить лікар.

Люди, які страждають на астму, також мають підвищений ризик погіршення симптомів через вплив пилку, що викликає напади астми в тандемі з іншими поширеними реакціями.

Симптоми алергії на пилок

Найпоширенішими симптомами є:

нежить (алергічний риніт, ринорея)

закладений ніс

чхання

свербіж у носі, очах, вухах і роті

червоні очі, що сльозяться

набряки навколо очей (алергічний кон’юктивіт)

"При астмі вплив пилку може погіршити симптоми. Це називається алергічною астмою. Якщо через вплив навколишнього середовища погіршуються симптоми астми або виникають додаткові, потрібно звернутися до лікаря", - говорить Швець.

Як зменшити прояви алергії

Перевірте прогноз пилку. Подібно до прогнозу погоди, існує прогноз пилку. Він допоможе спланувати свій день таким чином, щоб зменшити ймовірність алергії. Наприклад, коли рівень пилку високий, варто менше часу проводити на вулиці.

Майте під рукою ліки проти алергії та астми. Придбайте для домашньої аптечки ліки, що полегшують симптоми. Такі препарати треба приймати відповідно до призначення лікаря.

Підтримуйте чистоту. Виходячи на вулицю, ви можете зібрати на собі частинки пилку. Тому не торкайтеся руками очей на вулиці, а повернувшись у приміщення, слід їх промити. Після повернення додому варто прийняти душ, щоб видалити пилок зі шкіри та волосся.

Зачиняйте вікна. Це допоможе зменшити потрапляння подразника у приміщення.

Використовуйте фільтри. Регулярно вмикайте кондиціонування повітря, або використовуйте очищувач повітря з фільтром HEPA, щоб відфільтрувати алергения.

Міфи про ліки проти алергії

Вживання меду. Дехто вважає, що регулярне споживання місцевого меду сприяє засвоєнню залишків пилку, який бджоли збирають для виготовлення меду, що зміцнить імунітет. Але пилок, який збирають бджоли, не викликає алергії. Мед може допомогти від болю в горлі, але не вилікує від алергії.

Яблучний оцет. Немає підтверджень того, що споживання оцту покращить симптоми алергії.

Відвідування мануального терапевта. Знову ж таки, немає наукових даних, які б підтверджували лікувальну дію таких сеансів.

Прийом лише безрецептурних ліків. Деякі люди вважають сезонну алергію несерйозною, тому не звертаються до лікаря. Втім медик може оцінити ваш стан і виписати дієвий препарат.

Уникнення квітів. Квіти, як правило, утворюють пилок, який прилипає до них, залучаючи комах-запилювачів. Але алергеном для людей виступає пилок трави та дерев, який переноситься в повітрі.

"Нова алергія може з’явитися в будь-який момент життя. Не потрібно ігнорувати нові симптоми лише тому, що контакт із певною речовиною не викликав алергію у минулому", - каже Швець.