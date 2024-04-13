Врач назвал 5 простых правил, которые помогут снизить проявления сезонной аллергии

Что нужно знать о сезонной аллергии

"От сезонной аллергии страдает до 20% населения нашей планеты. Среди взрослых 18-40 лет такие проявления встречаются чаще, чем у детей и в других возрастных группах", - говорит врач.

Самым распространенным воздушно-капельным аллергеном является пыльца. Она рассеивается по растениям, деревьям, траве и сорнякам и, как правило, присутствует в более высоких концентрациях в теплое время года. Тип и количество пыльцы в воздухе зависит от растений в местности и среде, в которой обитает человек.

"Самой распространенной реакцией на пыльцу является аллергический ринит, также известный как "сенная лихорадка". Возникает, когда иммунная система реагирует на попадание пыльцы в организм, высвобождая защитные химические вещества, вызывающие такие симптомы, как насморк и заложенный нос. Также может быть воспаление слизистой оболочки глаз, вызывающие покраснение, слезотечение и зуд, которые мы ассоциируем с сезоном аллергии", - говорит врач.

Люди, страдающие астмой, также имеют повышенный риск ухудшения симптомов из-за влияния пыльцы, что вызывает приступы астмы в тандеме с другими распространенными реакциями.

Симптомы аллергии на пыльцу

Наиболее распространенными симптомами являются:

насморк (аллергический ринит, ринорея)

заложенный нос

чихание

зуд в носу, глазах, ушах и рту

слезящиеся красные глаза

отеки вокруг глаз (аллергический конъюктивит)

"При астме воздействие пыльцы может усугубить симптомы. Это называется аллергической астмой. Если из-за воздействия окружающей среды ухудшаются симптомы астмы или возникают дополнительные, нужно обратиться к врачу", - говорит Швец.

Как уменьшить проявления аллергии

Проверьте прогноз пыльцы. Подобно прогнозу погоды, существует прогноз пыльцы. Он поможет спланировать свой день таким образом, чтобы снизить вероятность аллергии. К примеру, когда уровень пыльцы высок, стоит меньше времени проводить на улице.

Имейте под рукой лекарство от аллергии и астмы. Приобретите для домашней аптечки лекарство, облегчающее симптомы. Такие препараты следует принимать в соответствии с назначением врача.

Поддерживайте чистоту. Выходя на улицу, вы можете собрать на себе частицы пыльцы. Поэтому не прикасайтесь руками к глазам на улице, а вернувшись в помещение, следует их промыть. После возвращения домой следует принять душ, чтобы удалить пыльцу из кожи и волос.

Закрывайте окна. Это поможет уменьшить попадание раздражителя в помещение.

Используйте фильтры. Регулярно включайте кондиционирование воздуха или используйте воздухоочиститель с фильтром HEPA, чтобы отфильтровать аллерген.

Мифы о лекарствах против аллергии

Употребление меда. Некоторые считают, что регулярное потребление местного меда способствует усвоению остатков пыльцы, которую пчелы собирают для изготовления меда, что укрепит иммунитет. Но пыльца, которую собирают пчелы, не вызывает аллергии. Мед может помочь от боли в горле, но не вылечит от аллергии.

Яблочный уксус. Нет подтверждений тому, что употребление уксуса улучшит симптомы аллергии.

Посещение мануального терапевта. Опять же, нет научных данных, подтверждающих лечебное действие таких сеансов.

Прием только безрецептурных лекарств. Некоторые люди считают сезонную аллергию несерьезной, потому не обращаются к врачу. Но медик может оценить ваше состояние и выписать действенный препарат.

Избегание цветов. Цветы, как правило, образуют пыльцу, которая прилипает к ним, привлекая насекомых-опылителей. Но аллергеном для людей выступает пыльца травы и деревьев, переносимая в воздухе.

"Новая аллергия может появиться в любой момент жизни. Не нужно игнорировать новые симптомы только потому, что контакт с определенным веществом не вызвал аллергию в прошлом", - говорит Швец.