Де шукати "вітамін молодості" Е та чому у жодному разі не можна допускати його дефіциту

Вітамін Е часто називають "вітаміном молодості", оскільки саме він дбає про здоров'я шкіри. При його нестачі вона стає сухою та тьмяною. А ще він відповідає за гострий зір, тонус м'язів та багато інших процесів в організмі. Саме тому так важливо стежити, аби не виникало дефіциту вітаміну Е, але водночас його надлишок також шкідливий.

Про те, що треба знати про вітамін Е, розповідає РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.

Що треба знати про вітамін Е

"Природний вітамін Е існує у восьми хімічних формах, які мають різні рівні біологічної активності. Альфа - токоферол є єдиною формою, яка відповідає потребам людини", - говорить лікар.

Назва токоферол, що походить від грецького слова "toc" (дитина) і "phero" (народжувати). Це відображає важливу роль вітаміну для нормального розвитку плода.

"Вітамін Е - жиророзчинна сполука, яка захищає клітинні мембрани від окислення та руйнування. Вітамін Е не синтезується в організмі. Порушення всмоктування жирів, яке може спостерігатись на тлі патології, підшлункової залози, кишківника, жовчного міхура та печінки, целіакії, муковісцидозу може призвести до зниження надходження вітаміну Е з продуктами", - пояснює Белінська.

До чого призводить дефіцит вітаміну Е

"Симптоми дефіциту включають порушення зору, слабкість, зменшення сили в мʼязах, оніміння кінцівок, порушення координації, сухість шкіри, пігментацію", - говорить лікар.

Токоферол зберігається в жировій тканині, печінці, м’язах. Нормальний діапазон вітаміну Е у дорослих становить 5,5-17 мкг/мл.

Добова потреба вітаміну Е - 15 мг для чоловіків, жінок, вагітних. Для мам, які годують грудьми - 19 мг.

Чим небезпечний надлишок цього елемента

При надмірному вживанні вітаміну Е може спостерігатись діарея, блювання, здуття, підвищення артеріального тиску.

"Довгострокова безпека прийому високих доз вітаміну Е викликає сумніви. Дані свідчать про можливе збільшення смертності та частоти серцевої недостатності при тривалому застосуванні вітаміну Е (400 МО або більше) у пацієнтів з хронічними захворюваннями", - наголошує Белінська.

За її словами, високі дози пригнічують агрегацію тромбоцитів. Два клінічних дослідження виявили підвищений ризик геморагічного інсульту в учасників, які приймали альфа-токоферол. Також у наукових джерелах зустрічається інформація про ризик розвитку раку простати на тлі прийому токоферолу.

Де шукати вітамін Е

"Горіхи, насіння та рослинні олії є одними з найкращих джерел альфа-токоферолу, значна кількість міститься в зелених листових овочах і збагачених злаках", - каже Белінська.

Більшість добавок, що містять лише вітамін Е, забезпечують ≥67 мг (100 МО природного вітаміну Е) поживної речовини. Це значення значно перевищує добову потребу.

Де шукати вітамін Е (фото: Instagram/dr.belinska)

Взаємодія із препаратами

Вітамін Е може взаємодіяти з антикоагулянтами та антиагрегантами, симвастатином, ніацином, нутрицевтики, з токоферолом, також може знижувати ефективність хіміо- і радіотерапії.

"Тому приймати вітамін Е варто лише за призначенням лікаря, зважаючи на усі ризики та потенційну користь", - каже Белінська.