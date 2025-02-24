Лікар назвала популярний серед українців напій, який спричиняє випадіння волосся

Випадіння волосся може бути пов'язано не тільки зі способом життя, а й з тим, що людина п'є. Певний популярний напій може призводити навіть до облисіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку лікаря Ніни Чандрасекаран, яка спеціалізується на легеневій і інтенсивній медицині.

Які напої призводять до випадіння волосся

За словами медика, газовані та енергетичні напої можуть сприяти випаданню волосся та тривожності у чоловіків.

Ці напої часто містять цукор і багато добавок, які можуть порушити баланс гормонів в організмі та негативно вплинути на загальний стан здоров’я.

Вони містять високий вміст кофеїну, що може підвищити рівень кортизолу - гормону стресу. Крім того, надлишок цукру пов’язаний із поганим кровообігом і запаленням, яке може як послабити волосяні фолікули, так і збільшити випадання волосся.

Поєднання високого рівня кортизолу та цукру може посилити почуття тривоги та надмірно стимулювати нервову систему. Підвищений стан стресу також призводить до втрати волосся, і це створює більше запалення.

Якщо ви помітили разке випадіння волосся, то варто змінити спосіб життя.

Команда з Університету Цінхуа в Пекіні досліджувала зв’язок між споживанням підсолоджених напоїв (SSB) і облисіння. Їхні висновки показали, що збільшення споживання SSB пов’язане з більшим ризиком розвитку MPHL - випадіння волосся у чоловіків.

SSB - це будь-які напої, які містять доданий цукор у різних формах, наприклад:

коричневий цукор

кукурудзяний сироп

декстроз

фруктозу

глюкозу

кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

мальтозу

сахарозу

Деякі поширені приклади включають звичайну газовану воду, напої з фруктовим смаком, спортивні напої, енергетичні напої, підсолоджену воду та каву чи чай із додаванням цукру.

Дослідники з Університету Цінхуа виявили, що чоловіки, у яких виникло облисіння, споживають майже вдвічі більше підсолоджених напоїв, ніж ті, хто не має цього захворювання. Вони підкреслили, що їхні висновки вказують на кореляцію, а не на пряму причину.

Скільки нормально втрачати волосся на добу

Важливо пам'ятати, що втрата волосся - це нормально. Людина може втрачати від 50 до 100 волосся на день, часто непомічаючи.

Зазвичай випадання волосся не викликає занепокоєння, але іноді це може бути ознакою захворювання. Деякі типи випадіння волосся є постійними, як чоловіче та жіноче облисіння. Цей тип випадіння волосся зазвичай може бути спадковим.