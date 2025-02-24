Врач назвала популярный среди украинцев напиток, который вызывает выпадение волос
Выпадение волос может быть связано не только с образом жизни, но и с тем, что человек пьет. Определенный популярный напиток может приводить даже к облысению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу врача Нины Чандрасекаран, которая специализируется на легочной и интенсивной медицине.
Какие напитки приводят к выпадению волос
По словам медика, газированные и энергетические напитки могут способствовать выпадению волос и тревожности у мужчин.
Эти напитки часто содержат сахар и много добавок, которые могут нарушить баланс гормонов в организме и негативно повлиять на общее состояние здоровья.
Они содержат высокое содержание кофеина, что может повысить уровень кортизола - гормона стресса. Кроме того, избыток сахара связан с плохим кровообращением и воспалением, которое может как ослабить волосяные фолликулы, так и увеличить выпадение волос.
Сочетание высокого уровня кортизола и сахара может усилить чувство тревоги и чрезмерно стимулировать нервную систему. Повышенное состояние стресса также приводит к потере волос, и это создает больше воспаления.
Если вы заметили резкое выпадение волос, то стоит изменить образ жизни.
Команда из Университета Цинхуа в Пекине исследовала связь между потреблением подслащенных напитков (SSB) и облесения. Их выводы показали, что увеличение потребления SSB связано с большим риском развития MPHL - выпадения волос у мужчин.
SSB - это любые напитки, которые содержат добавленный сахар в различных формах, например:
- коричневый сахар
- кукурузный сироп
- декстроз
- фруктозу
- глюкозу
- кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы
- мальтозу
- сахарозу
Некоторые распространенные примеры включают обычную газировку, напитки с фруктовым вкусом, спортивные напитки, энергетические напитки, подслащенную воду и кофе или чай с добавлением сахара.
Исследователи из Университета Цинхуа обнаружили, что мужчины, у которых возникло облысение, потребляют почти вдвое больше подслащенных напитков, чем те, кто не имеет этого заболевания. Они подчеркнули, что их выводы указывают на корреляцию, а не на прямую причину.
Сколько нормально терять волос в сутки
Важно помнить, что потеря волос - это нормально. Человек может терять от 50 до 100 волос в день, часто незаметно.
Обычно выпадение волос не вызывает беспокойства, но иногда это может быть признаком заболевания. Некоторые типы выпадения волос являются постоянными, как мужское и женское облысение. Этот тип выпадения волос обычно может быть наследственным.
Другие типы выпадения волос могут быть временными. Они могут быть вызваны болезнью, стрессом, лечением рака, потерей веса или дефицитом железа.
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