Лікар назвала популярні напої, які заборонено давати дітям: що важливо знати

Рідина відіграє важливу роль в раціоні дітей. Але що варто пити, а він ого краще відмовитись, повинні знати батьки. Все тому, що деякі напої можуть зашкодити маленькому організму дітей.

Про це повідомила педіатр Наталія Склярчук в Instagram .

За словами лікаря, не усі напої підходять малюкам. Зокрема, найкраще привчити дітей пити звичайну водичку.

До 6 місяців педіатр не рекомендує давати дітям нічого, окрім грудного молока матері та суміші. Інші рідини тільки за показами лікаря.

Зокрема, до 12 місяці не можна давати:

коров'яче молоко;

козяче та овече молоко;

соєве, вівсяне та мигдальне;

фруктовий чи овочевий сік, смузі.

Найкраще давати цілі овочі та фрукти, адже вони містять в собі клітковину.

До 2 років малюк не повинен пити:

напої підсолоджені з цукром (лимонад, газована солодка вода, компоти з цукром та підсолоджена вода);

напої, які містять кофеїн (чай, кава та спортивні напої);

напівжирне молоко.

Окрім того, діти до 5 років не повинні пити:

рисового молока, через високий вміст миш'яку;

молока з ароматизаторами (полуничне, шоколадне);

знежирене та 1% молоко не підходить, оскільки не містить достатньої кількості калорій.

Важливо пам'ятати, що до 18 річного віку не можна вживати спиртні напої.

"Які б ви не бачили соку в магазині з позначкою 4 місяці +, чи надписи дитячий 100% сік, дитячий чай з народження і тд - не ведіться на таке. Це все не є корисним для малюків", - каже педіатр.