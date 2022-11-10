Врач назвала популярные напитки, которые запрещено давать детям: что важно знать

Жидкость играет немаловажную роль в рационе детей. Но что стоит пить, а он лучше отказаться, должны знать родители. Все потому, что некоторые напитки могут нанести вред маленькому организму детей.

Об этом сообщила педиатр Наталья Склярчук в Instagram .

По словам врача, не все напитки подходят малышам. В частности, лучше всего приучить детей пить обычную водичку.

До 6 месяцев педиатр не рекомендует давать детям ничего кроме грудного молока матери и смеси. Остальные жидкости только по показаниям врача.

В частности, до 12 месяцев нельзя давать:

коровье молоко;

козье и овечье молоко;

соевое, овсяное и миндальное;

фруктовый или овощной сок, смузи.

Лучше всего давать целые овощи и фрукты, ведь они содержат клетчатку.

До 2 лет малыш не должен пить:

напитки подслащенные с сахаром (лимонад, газировка сладкая вода, компоты с сахаром и подслащенная вода);

напитки, содержащие кофеин (чай, кофе и спортивные напитки);

полужирное молоко.

Кроме того, дети до 5 лет не должны пить:

рисового молока, из-за высокого содержания мышьяка;

молока с ароматизаторами (клубничное, шоколадное);

обезжиренное и 1% молоко не подходит, поскольку не содержит достаточное количество калорий.

Важно помнить, что до 18-летнего возраста нельзя употреблять спиртные напитки.

"Какие бы вы не видели сока в магазине с отметкой 4 месяца +, или надписи детский 100% сок, детский чай с рождения и тд - не ведитесь на такое. Это все не полезно для малышей", - говорит педиатр.