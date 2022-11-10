Врач назвала популярные напитки, которые запрещено давать детям: что важно знать
Жидкость играет немаловажную роль в рационе детей. Но что стоит пить, а он лучше отказаться, должны знать родители. Все потому, что некоторые напитки могут нанести вред маленькому организму детей.
Об этом сообщила педиатр Наталья Склярчук в Instagram.
По словам врача, не все напитки подходят малышам. В частности, лучше всего приучить детей пить обычную водичку.
До 6 месяцев педиатр не рекомендует давать детям ничего кроме грудного молока матери и смеси. Остальные жидкости только по показаниям врача.
В частности, до 12 месяцев нельзя давать:
- коровье молоко;
- козье и овечье молоко;
- соевое, овсяное и миндальное;
- фруктовый или овощной сок, смузи.
Лучше всего давать целые овощи и фрукты, ведь они содержат клетчатку.
До 2 лет малыш не должен пить:
- напитки подслащенные с сахаром (лимонад, газировка сладкая вода, компоты с сахаром и подслащенная вода);
- напитки, содержащие кофеин (чай, кофе и спортивные напитки);
- полужирное молоко.
Кроме того, дети до 5 лет не должны пить:
- рисового молока, из-за высокого содержания мышьяка;
- молока с ароматизаторами (клубничное, шоколадное);
- обезжиренное и 1% молоко не подходит, поскольку не содержит достаточное количество калорий.
Важно помнить, что до 18-летнего возраста нельзя употреблять спиртные напитки.
"Какие бы вы не видели сока в магазине с отметкой 4 месяца +, или надписи детский 100% сок, детский чай с рождения и тд - не ведитесь на такое. Это все не полезно для малышей", - говорит педиатр.
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