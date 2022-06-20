Педиатр рассказала, как ни в коем случае нельзя кормить детей

Введение прикорма ребенку - очень важный вопрос для мам. Для того, чтобы безопасно пробовать первые продукты, кроме материнского молока, ребенок должен правильно сидеть на стульчике.

Почему сидячая поза очень важна

Нужно понимать, что, например, мы взрослые обычно не едим/полулежа за столом, не едим на животе. Прикорм - это в первую очередь вовлечь ребенка в ежедневную рутину его семьи и научить его есть так, как едят те люди, которые рядом с ним. Это в первую очередь "социальное" развитие.

Сидеть - это безопасно. Правильно сидящий ребенок имеет меньшие риски поперхнуться/подавиться едой, а если он поперхнулся - может откашляться.

В положении полулежа/под углом риск поперхнуться/удавиться очень высок. Это может привести к летальным исходам.

Это удобно ребенку, потому что сидя он лучше видит то, что перед ним; имеет свободные ручки, чтобы изучать еду, брать столовые приборы.

Это удобно родителям, потому что вам не нужно одной рукой держать ребенка, а другой балансировать с ложкой. Вы лучше может контролировать ситуацию, когда ребенок сидит напротив вас или рядом с вами.



Первые "пробы" прикорма нужно начинать с 1-3 минуты сидячей позы. При условии, что все остальное время ребенок может играть на полу, тренировать повороты и ползания – такое время сиденья никак не повредит позвоночнику ребенка или его мышцам.

Советы родителям

За две недели до начала прикорма вы можете попробовать усадить ребенка в стульчик для кормления или посадить вертикально у себя на руках. Это будет буквально несколько секунд сиденья.

В это время ребенок познакомится с позой, новыми ощущениями от мышц, поймет, что это ее личное место за столом. Если делать это регулярно, то к началу предложения прикорма ребенок уже будет ознакомлен с позой и сможет удерживать его в течение нескольких минут, необходимых для того, чтобы съесть первые ложки пюре или дотянуть до ротика первые кусочки.