Лікар назвала найнебезпечніше ускладнення, яке може дати грип

Грип в Україні навіть в березні не збавляє свої обороти. До того ж зараз люди хворіють і на ГРВІ. Навіть легка вірусна інфекція може стати причиною серйозних ускладнень.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

За її словами, хоча більшість людей переносять грип або ГРВІ без ускладнень, у деяких випадках хвороба може мати небезпечні наслідки.

Які ускладнення після вірусів можуть виникнути?

"Може здатися, що грип чи ГРВІ проходять легко, але наслідки іноді бувають дуже серйозними. Наприклад, можливий розвиток вірусної або бактеріальної пневмонії. Це серйозний стан, що потребує негайного лікування", - пояснила лікар.

Крім того, після вірусних інфекцій можуть розвиватися отити, синусити та навіть ураження серцевого м’яза – міокардити.

"Ще одна небезпека - віруси прокладають дорогу бактеріальним інфекціям, і це може спричинити тяжкі ускладнення", – додає імунолог.

Під час вірусної інфекції організм ослаблений, імунітет витрачає ресурси на боротьбу з вірусом. Це створює сприятливі умови для бактерій, які можуть викликати вторинні інфекції.

Одним із найнебезпечніших ускладнень грипу є енцефаліт – запалення головного мозку. Це рідкісне, але потенційно смертельне захворювання.

Як уникнути ускладнень

Алла Волоха радить не займатися самолікуванням, а при перших симптомах звертатися до лікаря. Важливо дотримуватися постільного режиму, пити багато рідини та не припиняти лікування завчасно. Також важливу роль у профілактиці відіграє вакцинація.

"Щорічна вакцинація від грипу значно знижує ризик тяжкого перебігу хвороби та ускладнень", - підсумувала медик.