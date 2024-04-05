ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар назвала найбільші міфи про їжу, які заважають українцям бути здоровими

П'ятниця 05 квітня 2024 20:15
UA EN RU
Лікар назвала найбільші міфи про їжу, які заважають українцям бути здоровими Які твердження про їжу є міфами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євгенія Белінська

Помилкове уявлення про їжу заважає українцям правильно організувати свій раціон і цим підтримувати здоров'я. Тож візьміть до уваги нижченаведені міфи про харчування й перестаньте у них вірити.

Про те, які є найбільших 5 міфів про їжу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.

Не можна їсти фрукти ввечері, якщо хочеш схуднути

⁣"Фрукти можна їсти в будь-який час доби, але не у вигляді перекусу, а в якості десерту чи разом з основним прийомом їжі, щоб не провокувати різкий стрибок інсуліну. Для того, щоб схуднути, потрібно мати дефіцит калорій, а не таймер для вживання певних продуктів. Але дійсно, останній прийом їжі має бути за 3 години до сну⁣", - каже лікар.

Не можна їжу запивати водою, бо вона ⁣"розчиняє⁣" шлунковий сік

⁣"З огляду на анатомію шлунку та патофізіологічні механізми, вода не змішується з шлунковим вмістом, а по складках ⁣"стікає⁣" у 12-типалу кишку. Для склянки води цей час орієнтовно складає 5-15 хв. До того ж, овочі та фрукти мають у своєму складі воду і перші страви також⁣", - пояснює Белінська.

Вона додає, що воду можна пити тоді, коли виникає відчуття спраги. Вода допомагає зволоженню харчової грудки та її переміщенню по стравоходу.

Вуглеводи - ворог номер один

⁣"Складні вуглеводи, які містяться у цілозернових продуктах, овочах і фруктах, є важливим джерелом енергії та поживних речовин⁣", - каже гастроентеролог.

Збалансоване корисне харчування - це дорого

⁣"Ніхто не змушує вживати щодня червону рибу, авокадо та томати чері. Оселедець, скумбрія - також є чудовим джерелом Омега 3-жирних кислот. Буряк, морква, капуста, бобові, злаки не обтяжать ваш гаманець⁣", - наголошує ⁣Белінська.

Голодування - це корисно, бо сприяє очищенню організму та схудненню

⁣"Довгострокове голодування може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, включаючи втрату м’язової маси, гіповітамінози, психічні розлади. Бути з трьома волосинами на голові та істеричною поведінкою, зате худою - як на мене, не еталон краси та здоровʼя⁣", - говорить лікар.

Вона додає, що за виведення продуктів обміну речовин відповідають печінка, нирки, лімфатична система, шкіра, кишківник і легені.

Читайте також про те, як знизити цукор у крові, не приймаючи ліки.

Раніше ми писали про те, о котрій годині найкраще вечеряти, щоб не набрати зайвої ваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя міфи Поради лікаря
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл