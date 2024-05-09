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Лікар назвала 3 обстеження, які допоможуть уникнути діабету та раку

Фото: які обстеження потрібно регулярно проходити (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Турбота про власне здоров’я дуже важлива, адже будь-якому захворюванню легше запобігти, ніж лікувати його. Тому варто знати про три регулярні обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-спільноту Sviy.doc.

Які обстеження потрібно проходити

Сімейний лікар Віолетта Лійка розповіла, що регулярні медичні обстеження - це не гарантія від захворювання, але це ідеальний шанс "схопити" захворювання на ранній стадії.

Лікуватися на ранніх стадіях від будь-якого захворювання легше, дешевше та менш стресово, ніж на пізніх.

Періодична здача крові на рівень глюкози може наштовхнути на раннє виявлення цукрового діабету.

Регулярні гінекологічні обстеження та тестування допоможуть з раннім виявленням раку шийки матки. 

Колоноскопія за віковими за індивідуальними показниками та видалення тривожних поліпів допоможуть не захворіти на колоректальний рак.

Як вберегтися

Варто споживати овочі різного кольору з кожним прийомом їжі. Корисно їсти страви не додаючи соуси та добавки, що посилюють інтенсивність, а насолодитися чистим смаком. Краще додати сік з лимона, оливкову олію та трішки солі.

Потрібно навчитися готувати вдома смачні, прості та поживні страви, що принесуть користь та зекономлять гроші на доставках.

До того ж варто замінити постійне споживання солодких газованих напоїв на чисту воду.

Не варто також забувати про сон, адже це такий же важливий аспект життя, як їжа та вода. Якість сну на пряму впливає на психічне здоров'я та навпаки. Порушення сну може бути одним із симптомів депресії та інших захворювань.

Загалом сімейний лікар радить дотримуватись таких порад:

  • покращити сон можна завдяки простим правилам
  • не переїдайте перед сном
  • вмикайте тепле світло екрана телефону за три години до сну
  • відкладіть гаджети за пів години до сну
  • прийміть теплий душ чи ванну
  • харчуйтеся різноманітно
  • займайтеся фізичними навантаженнями

Важливо, якщо ви відчуваєте симптоми порушення сну чи безсоння понад два тижні, то обов'язково зверніться до лікаря.

 

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