Чи треба платити за аналізи, призначені лікарем. Українцям спростували міф
Багато українців думає, що за призначені аналізи сімейним лікарем, треба сплачувати з власної кишені. Це зовсім не так.
Про один з головних міфів розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я.
Що важливо знати про аналізи
Важливо знати, що обстеження призначає лікар - сімейний або лікуючий, він і створює електронне направлення.
Аналізи, потрібні для діагностики й визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій.
Пацієнти мають право безоплатно отримати всі призначені аналізи, на які є направлення лікаря.
Якщо пацієнти перебувають у стаціонарі, направлення не потрібно, а призначені обстеження безоплатні.
Окремого пакету “Аналізи” немає.
Майже кожним пакетом передбачено певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.
Щоб трохи розібратись і щоб медпрацівники не говорили, що це лише платно, радимо відкрити сайт НСЗУ та переглянути аналізи за пакетом, який цікавить: (розділ “Контрактування/Контрактування 2024/Вимоги ПМГ 2024”).
Також вам варто знати, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.
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