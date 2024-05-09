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Врач назвала 3 обследования, которые помогут избежать диабета и рака

Фото: какие обследования нужно регулярно проходить (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Забота о собственном здоровье очень важна, ведь любое заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Поэтому следует знать о трех регулярных обследованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-сообщество Sviy.doc.

Какие обследования нужно проходить

Семейный врач Виолетта Лийка рассказала, что регулярные медицинские обследования - это не гарантия от заболевания, но это идеальный шанс "схватить" заболевание на ранней стадии.

Лечиться на ранних стадиях от любого заболевания легче, дешевле и менее стрессово, чем на поздних.

Периодическая сдача крови на уровень глюкозы может натолкнуть на раннее выявление сахарного диабета.

Регулярные гинекологические обследования и тестирование помогут ранним выявлением рака шейки матки.

Колоноскопия по возрастным по индивидуальным показателям и удаление тревожных полипов помогут не заболеть колоректальным раком.

Как уберечься

Следует потреблять овощи разного цвета с каждым приемом пищи. Полезно есть блюда не добавляя соусы и усиливающие интенсивность добавки, а насладиться чистым вкусом. Лучше добавить сок из лимона, оливковое масло и немного соли.

Нужно научиться готовить дома вкусные, простые и питательные блюда, которые принесут пользу и сэкономят деньги на доставках.

К тому же следует заменить постоянное потребление сладких газированных напитков чистой водой.

Не стоит также забывать о сне, ведь это такой же важный аспект жизни, как еда и вода. Качество сна на прямую оказывает влияние на психическое здоровье и наоборот. Нарушение сна может являться одним из симптомов депрессии и других заболеваний.

В целом семейный врач советует следовать следующим советам:

  • улучшить сон можно благодаря простым правилам
  • не переедайте перед сном
  • включайте теплый свет экрана телефона за три часа до сна
  • отложите гаджеты за пол часа до сна
  • примите теплый душ или ванну
  • питайтесь разнообразно
  • занимайтесь физическими нагрузками

Важно, если вы чувствуете симптомы нарушения сна или бессонницы более двух недель, то обязательно обратитесь к врачу.

 

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