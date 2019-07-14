Кейт Миддлтон и Меган Маркл в элегантных нарядах посетили финал Уимблдона

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогини вместе сидели на трибунах женского финала теннисного турнира

На днях Кейт Уильям и Меган Маркл вместе появились на публике - герцогини посетили женский финал престижного теннисного турнира Уимблдон, который состоялся в Лондоне 13 июля. В решающей игре сошлись американка Серена Уильямс, с которой очень дружна Маркл, и румынка Симона Халеп. Победу и заветный кубок одержала последняя.

Кейт и Меган побывали на игре без мужей, а в королевской ложе к ним присоединилась сестра Миддлтон Пиппа. При этом герцогини, слухи о вражде которых активно гуляют в сети и прессе, сидели рядом, мило улыбались и вели себя, будто они хорошие подруги.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл на финале Уимблдона (instagram.com/sussexroyal)

К слову, Кэтрин уже несколько лет является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Кроме игры, она была приглашена на ланч с другими членами клуба и бывшими чемпионами Уимблдона.

Фото: Кейт Миддлтон на финале Уимблдона (instagram.com/kensingtonroyal)

Обе королевские особы выбрали для выхода в свет элегантные наряды. Герцогиня Кембриджская отдала предпочтение облегающему зеленому платью от Dolce&Gabbana стоимостью 2 700 долларов. Отметим, что Кейт уже надевала его в 2016 году во время официального визита в Канаду, когда сопровождала мужа принца Уильяма.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл на финале Уимблдона (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сассекская на этот раз осталась в рамках королевского дресс-кода и надела классическую белую блузку Givenchy и плиссированную юбку от Hugo Boss стоимостью 440 долларов. В качестве аксессуаров молодая мама выбрала миниатюрную сумку Stella McCartney и солнцезащитные очки, а волосы собрала в тугой хвост.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл на финале Уимблдона (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, во время более раннего совместного появления на публике герцогини вели себя довольно странно и по сути игнорировали друг друга. Тогда Кейт Миддлтон и Меган Маркл приехали на благотворительный матч по поло поддержать своих супругов.

Ранее Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне, где запретила себя фотографировать. Герцогиня вместе со своими подругами посетила турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс. Кроме того, она нарушила королевский протокол и появилась на мероприятии в джинсах.

Также Кейт Миддлтон совершила незапланированный выход в свет в роскошном платье от Alexander McQueen. Герцогиня побывала на теннисном турнире Уимблдон.