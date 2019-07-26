Дуже особисто: стало відомо про секретний чат Міддлтон і Маркл

Кейт Міддлтон і Меган Маркл створили секретний чат - всі деталі (фото: Getty Images)

Герцогині підтримували дружні стосунки протягом всієї вагітності Маркл

Кейт Міддлтон і Меган Маркл не раз звинувачували в тому, що вони не можуть ужитися в одній сім'ї. Зараз стало відомо, що насправді герцогині чудово ладили під час всієї вагітності Маркл. Так, зараз західна преса пише про те, що герцогині знайшли спільну мову і навіть спілкувалися в секретному чаті, обговорюючи тонкощі майбутнього материнства.

Поки відомий хірург поширював чутки про уколи краси для Кейт, королівський репортер Керолайн Дюран відкрила завісу таємниці про справжні стосунки дружин принца Вільяма і принца Гаррі.

Як повідомляють британські ЗМІ, якщо раніше між подружжям принців і була якась напруженість, то тепер вони можуть похвалитися довірчими відносинами. І ключову роль в цьому зіграла вагітність Меган. Повідомляється, що Кейт і Меган постійно були на зв'язку, і досвідчена герцогиня Кембриджська ділилася порадами в контексті материнства.

Джерело видання Daily Mail розповіло, що Кейт робила все, щоб надати підтримку Меган.

"Кейт була відмінним джерелом підтримки у дні, коли Меган чекала появи на світ Арчі. Вони постійно розмовляли і писали один одному повідомлення. Кейт хотіла бути впевненою, що Маркл відчуває себе бажаною в сім'ї", - заявив королівський інсайдер.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл створили секретний чат - всі деталі (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Цікаво, що тепер, окрім групового чату для герцогів Кембриджських і Сассекських, герцогині створили свій окремий чат, щоб обговорювати там суто жіночі питання. Треба сказати, що поява малюка Арчі зблизила і принців.

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