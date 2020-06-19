Пільги, пенсії та субсидії можуть вимагати назад: що зміниться для українців

В Україні можуть ухвалити новий закон про повернення пенсій та інших виплат (колаж: РБК-Україна)

Рада готує українцям новий закон про спрощення повернення грошей від держави

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який зможе спростити стягнення з українців, пенсій, субсидій, пільг, а також стипендій та іншої допомоги від держави.

Йдеться про ті виплати, які українці отримували неправомірно. Новий законодавчий акт № 3551 власне змінює лише один пункт, але він дуже важливий.

Це скасування судового збору для місцевих органів виконавчої влади. Так, якщо раніше це зобов'язання повинен був виконувати позивач - органи місцевого самоврядування - то тепер Раду просять звільнити їх від сплати збору.

Судовий збір для такої категорії справ становить від 2102 грн. І через це на недбайливих одержувачів виплат від держави рідко позивалися, якщо вони добровільно відмовлялися повертати гроші.

"Прийняття цього законопроєкту дозволить забезпечити конституційну справедливість, верховенство права і ефективність верифікації державних виплат", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Після реєстрації документу у парламенті виникли побоювання, що тепер українців почнуть масово кликати до суду. Стримуючим фактором може стати, що в бюджеті недостатньо коштів виділяється для погашення таких зборів.

"Чи збільшиться після скасування судового збору кількість позовів - сказати складно, але, швидше за все, це все-таки відбудеться, адже обмеженість бюджетних асигнувань на ці цілі на сьогодні є серйозним стримуючим чинником для ініціювання судової процедури", - пише "Сьогодні" з посиланням на експертів.

Інший фахівець каже, що на практиці прийняття даного законопроєкту відкриє шлях до масової подачі судових позовів від органів державної влади про повернення виплат.

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Автор: Светлана Мащенко