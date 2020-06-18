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Украинцам усилят наказание за долги по коммуналке

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 10:56
Украинцам усилят наказание за долги по коммуналке
Украинцам увеличат штрафы за долги по коммуналке (коллаж: РБК-Украина)

В Украине в следующем отопительном сезоне будут серьезно бороться с должниками по коммуналки

В Украине увеличатся штрафы за долги по коммуналке. Речь идет про несвоевременную оплату услуг, а новые правила могут вступить в силу уже в следующем отопительном сезоне.

Про такие изменения говорится в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Там предлагается всерьез взяться за должников и повысить дисциплину коммунальных хозяйств в вопросе платежей.

"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", - говорится в письме, опубликованном Министерством финансов.

При этом должникам обещают и альтернативные способы решения проблемы. Речь идет про реструктуризацию долгов.

Как мы писали ранее, должников могут также наказывать запретом на выезд за границу. При этом такие санкции будут распространяться не только на должников по алиментам, но и любых других, в том числе и в сфере коммунальных услуг.

А вот Киевводоканал решил вопрос довольно креативно. В компании заключили договор с коллекторами, которые будут "выбивать" долги у киевлян.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины МВФкоммунальные платежи
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